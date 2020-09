Ted van de Pavert was twee dagen 'doodziek' van deceptie De Graafschap

De centrumverdediger speelde in het seizoen 2017-2018 voor NEC. Hij werd verhuurd door PEC Zwolle en keerde een jaar later terug bij zijn grote liefde De Graafschap. Zondag tellen er geen sentimenten voor Van de Pavert die weet dat er geen andere optie is dan winnen.

Stabieler

"Zondag moeten we er weer staan. Natuurlijk, er staat nu wel wat meer druk op", weet de 28-jarige Achterhoeker die dit seizoen weer een duo vormt in de verdediging met Toine van Huizen. "Dat is ook het mooie van voetbal, dat je het snel weer recht kunt zetten." Van de Pavert wijst op de sterke voorbereiding en de goede competitiestart. "We moeten tegen NEC laten zien dat we dit seizoen weer gegroeid zijn en dat we nog stabieler zijn geworden. Voorin hebben we veel creativiteit."

Uit balans

Daarmee laat Van de Pavert de blamage van maandag in Wijdewormer tegen Jong AZ uiteraard buiten beschouwing. Hij heeft er wel een duidelijke mening over, ook al is de deceptie inmiddels vier dagen oud. "We speelden AZ in de kaart omdat we heel veel verkeerde keuzes maakten. Daardoor raakten we als team totaal uit balans. Iedereen wilde op persoonlijke titel zijn ding doen, terwijl we het juist van ons collectief moeten hebben. Maar er stond geen team. Ook in de wedstrijd slaagden we er niet in dat om te zetten."

Juiste mindset

"Na zo'n wedstrijd voel je je heel klein", vervolgt Van de Pavert. "Ik ben er ook twee dagen doodziek van geweest. Daarna heb je een dag om tot rust te komen en moet je met een goede mindset terugkomen. Het was beschamend, maar we moeten ook niet vergeten dat we het daarvoor heel goed gedaan hebben. Daarom raken we ook niet in paniek."

Goede gasten

NEC is dus zijn oude werkgever, al was het dan als gehuurde speler van PEC Zwolle. "Mooi dat Rogier Meijer daar de kans heeft gekregen als trainer. Hij heeft die stap snel kunnen maken", haalt Van de Pavert een oude bekende terug. "En Muslu Nalbantoglu zit er als teammanager. Het zijn hele goede gasten. Het is altijd mooi om tegen NEC te spelen."