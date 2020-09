Bruls komt met maatregelen: 'Het is hoog tijd ons gedrag aan te passen'

Hubert Bruls heeft vrijdagmiddag tekst en uitleg gegeven bij de verscherpte coronamaatregelen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De burgemeester van Nijmegen - die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio - gaf aan dat in zijn gebied dezelfde regels gaan gelden als in dertien andere regio's in Nederland waar het aantal coronabesmettingen rap oploopt.

Vanaf zondag moeten horecagelegenheden iedere avond om middernacht de lichten aandoen en de muziek uit. Een uur later mag er niemand meer aanwezig zijn, zoals dat ook in meerdere andere regio's al het geval is. Daarnaast mogen gezelschappen groter dan vijftig mensen niet samenkomen voor borrels, feestjes en uitjes. "Het is hoog tijd ons gedrag aan te passen. Die feestjes gaan we met deze verbodsbepaling tegen. Vaak ontstaan daar brandhaarden uit", sprak Bruls vrijdag. Demonstraties, uitvaarten, religieuze bijeenkomsten en dans- en theatergezelschappen vormen uitzonderingen op deze regel voor de regio.

Maskers voor bedienend personeel

Bruls kondigde ook twee aanvullende regionale maatregelen aan. Bedienend horecapersoneel wordt (nog) niet verplicht, maar wel nadrukkelijk gevraagd plastic gelaatsbedekkingen te dragen. Winkels en bedrijven moeten daarnaast nauwkeuriger aan klantregistratie gaan doen dan tot nu toe gebeurd is. De GGD is veel extra tijd kwijt aan het opsporen van mensen die op een besmettingsplek zijn geweest.

Het achterlaten van een naam en telefoonnummer zal dan ook gangbaarder moeten worden. Bruls zei dat het een plicht moet worden voor iedereen om zijn of haar gegevens achter te laten. Een voorstel om zowel het plastic masker voor bedienend personeel als de registratie van klanten verplicht te maken ligt bij het kabinet.

17,5 miljoen mensen

Bruls gaf vrijdag te kennen dat de huidige crisis niet een crisis is van premier Rutte, minister De Jonge of burgemeester Bruls. "Het gaat om 17,5 miljoen mensen. Als iedereen zich aan de afstand zou houden, niet naar feestjes zou gaan en zich aan de regels zou houden, zouden deze maatregelen niet nodig zijn. We zijn langzaam op weg naar een nieuwe lockdown."

"De protocollen moeten uit de kast komen, want de maatregelen zijn losgelaten. Die moeten zo snel mogelijk weer terugkomen. De derde helft na de wedstrijd is gezellig, maar nú even niet. We moeten niet te dicht bij elkaar gaan zitten, dat gedrag moet écht veranderen, willen we sportkantines openhouden."

Studenten

Studenten die in groten getale besmet zijn geraakt kregen extra aandacht tijdens de persconferentie. "Ik ben zwaar onder de indruk van wat de Radboud Universiteit hier allemaal doet. Er kan veel, maar het aantal besmettingen na feestjes in studentenhuizen en kroegen kan niet blijven stijgen. Anders is de universiteit terug bij af en kan niemand meer naar de campus gaan. Misschien heeft die docent thuis een kwetsbaar persoon zitten", waarschuwde Bruls. In de communicatie naar studenten wordt daar de komende tijd op gehamerd.

Bruls legde vrijdag uit dat het gelijktrekken van de aanpak in alle regio's een goed en duidelijk signaal is naar de burger. Toch ziet hij ook nadelen. "De consequentie van deze maatregel is ook dat in Neder-Betuwe de kroegen eerder dicht moeten, terwijl daar nauwelijks besmettingen zijn. In het nabijgelegen Wageningen gelden de regels niet, dat is wrang."

Een week geleden kondigde de regering al strenge maatregelen aan voor zes regio's. Kroegen moesten de deuren daar eerder sluiten en in zogenaamde 'oranje zones' werden groepen van meer dan vijftig personen niet meer geduld. Minister-president Mark Rutte voegde daar vrijdag nog acht regio's aan toe, waaronder de regio Gelderland-Zuid.

Overleg op maandag

Aanstaande maandag gaan de veiligheidsregio's in het Veiligheidsberaad met elkaar in gesprek of het tijd wordt voor landelijke maatregelen.