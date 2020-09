'Hoe meer mensen weten wat boomkwekerijen doen, hoe beter'

Als de jaarlijkse open dag 'Kom op de kwekerij' door de coronamaatregelen niet geschrapt was, zou het Opheusdense bedrijf Huverba dit weekend zeker de deuren hebben geopend. Het nog jonge evenement heeft snel aan populariteit gewonnen.

''Hoe meer mensen weten wat wij doen, hoe beter dat het is'', zegt directeur Frank Helverts terwijl hij de bomen op een perceel in IJzendoorn inspecteert. ''Voor het bedrijf, maar ook voor de regio. Wij denken eerlijk gezegd altijd: wie komt daar nou kijken? Omdat het voor ons zo normaal is. Maar het is heel overweldigend wie er allemaal geïnteresseerd zijn.''

Laanboomhuis ook voor het grotere publiek

''Je ziet ook in andere agrarische sectoren dat er veel belangstelling is voor het openstellen van de bedrijven'', zegt Goos Cardol, voorzitter van Tree Center Opheusden (TCO). ''Om positief te kijken naar de sector, maar de kritische noten ook te kraken met elkaar.''

Op het Agro Business Centre, aan de invalsweg van Opheusden, verrijst momenteel het Laanboomhuis. Hoofdkwartier van de circa 160 kwekers die TCO vertegenwoordigd. ''Het is bedoeld als ontmoetingspunt voor de kwekerij in al zijn facetten'', zegt Cardol. ''Ook onderwijs, onderzoek en belangstellenden voor de sector. Juist ook om het grotere publiek kennis te laten maken met deze mooie sector en hen informatie daarover te verschaffen.''

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

Klachten uit de regio nemen toe

Het grondgebruik door boomkwekers neemt toe. De percelen met laanbomen zijn in een steeds groter gebied te vinden en dit zorgt ook voor meer klachten over stof, modder en verandering van het landschap. ''Dat begrijp ik ook heel goed'', zegt Helverts. ''Hier tegenover ligt een woonwijk. Dit voorjaar waren heel veel mensen hun huis aan het schilderen terwijl wij grondbewerkingen deden. Er kwam stof vrij, dus ik ben zeven keer gebeld dat het onmiddellijk moest stoppen.''

Dat deed het bedrijf. ''Aan de ene kant wil je dat niet. Maar aan de andere kant wil je als bedrijf als een goede buur bekend staan. Daar moet je tussen laveren; het belang van je bedrijf en van de bewoners. Daar heb ik steeds meer mee te maken.''

''Ik snap wel dat men af en toe wat bezwaren heeft tegen de sector'', zegt ook Cardol. ''Aan de andere kant brengt het ook werkgelegenheid en de sector speelt in op tal van maatschappelijke vraagstukken als het afvangen van fijnstof, bijdragen aan klimaatadaptatie. Eigenlijk worden hier de fabriekjes voor zuurstof gemaakt. Niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa.''

Gebrek aan goede arbeidskrachten

Algemeen directeur van Huverba Dick Huibers hoopt dat met de groei van de bekendheid van de sector ook de belangstelling van potentiële werknemers groeit. Het blijkt erg moeilijk om goed personeel te vinden en te houden voor de kwekerij.

''Het ontbreekt aan vakkennis'', zegt hij. ''Maar ook aan de wil om op de boomkwekerij te werken. Ik ben daar vol passie over. Het is ontzettend mooi, maar hard werken. Nu is het mooi weer maar er zijn ook dagen dat het minder mooi is en dan loop je wel een beetje te blubberen.''

De schaarste aan mensen die in de boomkwekerij willen werken, ziet Huibers als de grootste bedreiging voor de sector. ''Als we niet oppassen, wordt het een uitstervend ras'', zegt hij. ''Het aloude adagium 'groen moet je doen' zie je steeds meer terugkomen. Maar daar moeten we wel de mensen voor hebben. Dus kom op de kwekerij, letterlijk en figuurlijk. Dat hebben we heel graag.''

Beluister hier de audioreportage:

Zie ook:

Grote zorgen vanwege flink groeiende boomsector