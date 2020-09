'Peperduur, maar wel nodig': Druten hoest miljoenen op voor nieuw sportcomplex

Er komt een duurzaam, multifunctioneel sportcomplex in Afferden dat zo’n 19 miljoen euro gaat kosten. Dat is een stuk duurder dan in eerste instantie was berekend. Maar vanwege de toekomstbestendigheid van het gebouw en een gunstige rentestand, is het een investering waar de Drutense raad wel mee in durft te stemmen.

Sporthal De Gelenberg in Druten is dringend toe aan een grondige opknapbeurt. Het oude, vervallen pand is volgens raadsleden slecht bereikbaar, niet fatsoenlijk ingericht en onveilig. Daarom stemden de lokale politici donderdag in met een splinternieuw sportcomplex - met zwembad - in Afferden, waar de gemeente zo’n 19 miljoen voor neertelt. Dat is 5 miljoen euro meer dan eerder was berekend.

“Maar we verwachten ook veel meer opbrengsten”, begint Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. “Alle clubs die gebruik gaan maken van het gebouw hebben zich al aangemeld. Het programma is helemaal volgeboekt.” Zo maakt het PAX Christi College vijf dagen in de week gebruik van het complex, traint turnvereniging Druturnia er en zwemmen cliënten van zorginstelling ‘s Heeren Loo regelmatig in het bad.

Groen sporten

Daarnaast is het gebouw volgens de gemeente een stuk toekomstbestendiger: zonnepanelen op het dak en milieuvriendelijke isolatie maken het complex duurzaam, wat voor lagere energiekosten zorgt. Bovendien maakt een gunstige rentestand het forse prijskaartje ook minder pijnlijk. “Bij nader inzien is dit wel echt een logische investering, de huidige Gelenberg is gewoon op”, meent Dini Uitdehaag, fractievoorzitter van Sociaal Maas en Waal.

Hoewel zij eerst wat sceptisch was over het hogere bedrag, is haar partij inmiddels ook overtuigd. “Desondanks moeten we wel alert blijven en er samen voor zorgen dat we straks niet de bieb moeten sluiten, omdat we een dure sporthal neerzetten.”

De bouw van het nieuwe sportcomplex start in 2021, twee jaar later moet het er staan. Tot de laatste steen is gelegd, kunnen Drutenaren nog gewoon gebruik maken van de oude Gelenberg. “Als je iets doet, vind ik dat je het ook meteen goed moet doen”, voegt Gerard Worm toe. “En ik denk dat tijdens de coronacrisis meer dan ooit duidelijk is geworden hoe belangrijk het is om aan onze gezondheid te werken.”

