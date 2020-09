Renzo (23) wil graag een huis en komt maar niet van zijn studentenkamer af

Renzo Stoffelen is een alleenstaande starter. Hij werkt in het onderwijs, in de Arnhemse wijk Malburgen. Hij is al langere tijd op zoek naar een woning, maar fietst nog steeds elke dag noodgedwongen vanuit zijn studentenwoning in Nijmegen naar zijn werk in Arnhem. "Dat gaat ook niet heel snel veranderen", zegt hij realistisch.

"Ik kijk dan zo'n beetje naar alles grofweg tussen Nijmegen en Arnhem. Ik kijk veel op Funda, laat mensen mij op de hoogte brengen van mogelijkheden, maar in Elst en Huissen bijvoorbeeld gaat ook alles over kop. Dat is heel frustrerend." Dat blijkt ook uit de cijfers, want uit de laatste kwartaalcijfers van NVM blijkt dat het aantal verkochte huizen in Nijmegen ten opzichte van vorig jaar met ruim 15 procent is gedaald. En dat terwijl de huizenprijzen met ongeveer 10 procent zijn toegenomen en de vraag alsmaar blijft groeien.

Krapte vooral in grote steden

Vooral in grote steden als Arnhem en Nijmegen is de vraag naar woningen vele malen groter dan het aanbod en ook de in omliggende gemeenten is er ongekende krapte. Die is niet zomaar op te lossen, maar een met speciaal platform moet starters wel beter gaan informeren, want ook daar schuilt een groot probleem.

"De enorme krapte op de woningmarkt lossen we niet zo snel op", zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop, het grootste financieel adviseursnetwerk in Nederland en betrokken bij startenopdewoningmarkt.nl, zoals het platform heet. "Maar een ander belangrijk probleem is de informatievoorziening. Het is een enorm complex web van fiscale regelingen en regeltjes waar je overal wel plukjes informatie van kunt vinden, maar echt één duidelijke plek voor starters was er nog niet."

'Stellen hebben een kansje'

Het nieuwe platform, dat gelanceerd wordt onder de vleugels van 'De Week van de Starter', moet woningzoekenden zoals Renzo betere informatie geven over hun kansen en mogelijkheden op de woningmarkt. Zeker geen overbodige luxe, vindt ook Marc van Raaij, die in Elst actief is als adviseur op het gebied van hypotheken.

"Alle starters die hier bij mij binnenkomen, horen dingen die nieuw voor ze zijn. Of het nu informatie is over fiscale regelingen of steunpotjes bij de verschillende gemeentes." Over de juiste informatie beschikken kan volgens hem in de zoektocht naar een huis wel degelijk een verschil maken, maar de krapte op de markt is vaak toch de grote spelbreker. "Het is gewoon heel lastig om als starter. Je moet dan wel zo veel eigen vermogen inleggen. En dat heeft niet iedereen. Stellen hebben dan soms nog een kansje, maar ben je alleenstaande starter dan kun je het in veel gevallen wel vergeten."

Krapte neemt toe

Noodgedwongen kijkt Renzo nu maar naar huurwoningen. "Maar ook die vraag is groter dan het aanbod. En als je fulltime werkt dan wil je je eisen ook niet te veel omlaag halen in relatie tot de prijs die je betaalt." De samenwerkende organisaties die met 'De Week van de Starter' aandacht willen vestigen op de positie van de starter hopen dat er snel meer betaalbare woningen op de markt komen voor starters. Want, zo zeggen ze, starters zijn van groot belang voor de doorstroming en verduurzaming van de woningmarkt.

