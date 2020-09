Konings nieuwe spits van De Graafschap tegen NEC, Verbeek twijfelgeval

De 22-jarige Konings moest het tot nu toe doen met invalbeurten bij De Graafschap. "Hij staat te trappelen en is gewoon een prima spits", zegt trainer Mike Snoei. "Hij brengt een andere dynamiek, duikt meer op in de rug van tegenstanders en dus zal het spel met hem inderdaad wat anders zijn. Ralf en Joey zijn niet met elkaar te vergelijken."

Verbeek

Achter de naam van Danny Verbeek staat een vraagteken voor het thuisduel met provinciegenoot NEC (12.15 uur). Verbeek viel maandag uit tegen Jong AZ waar De Graafschap op dramatische wijze verloor (7-3). "Hij tobt nog met zijn kuit en misschien moeten we hem even tegen zichzelf in bescherming nemen. Want ook Danny wil zondag graag iets rechtzetten. We gaan wel proberen hem aan de start te krijgen", meldde Snoei. "Vandaag heeft hij weer meegetraind."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Lessen

Haalt Verbeek het niet, is Mo Hamdaoui zijn vervanger. Verder zal Snoei niets wijzigen. Hij benadrukte vrijdag tijdens het perspraatje op stadion De Vijverberg 'alle vertrouwen' te hebben in zijn selectie die na twee overwinningen totaal onverwacht hard onderuit ging in Wijdewormer. "7-3 is heel naar en we waren ook echt teleurgesteld in elkaar. Dit heb ik ook zelden meegemaakt. Het was in het eerste half uur los zand. We speelden als individuen en niet als team. Ze wilden het zelf oplossen en iemand als Elmo Lieftink liep zelfs meer meters dan normaal. We trekken hier flinke lessen uit."

foto Omroep Gelderland

Bizarre cijfers

"Maar ik raak niet in paniek. Waar is dat ook op gebaseerd? De eerste nederlaag in dit kalenderjaar, sinds 10 januari. We hebben daarna 17 keer gewonnen. Dat zijn bizarre cijfers. Wij vergeten ook niet zo snel, want hier is keihard aan gewerkt. Ik ben trots op deze groep. Als we nu vijf of zes keer achter elkaar hadden verloren. Deze jongens kunnen gewoon heel goed voetballen", reageerde Snoei.

Te kakken gezet

"Iedereen mag roepen en schrijven wat ze willen, maar ik heb gewoon heel veel vertrouwen in deze spelers en daar gaan we ook nog heel veel plezier aan beleven dit seizoen. We zijn daar in de eerste helft te kakken gezet, maar ik laat onze waanzinnige prestaties niet door één wedstrijd overboord gooien", reageert Snoei fel.

'NEC talentvol'

NEC presteert tot nu toe ook wisselvallig. Na een knappe zege bij FC Volendam volgde thuis weer een teleurstellende wedstrijd tegen Almere City. "In elke linie loopt wel een geroutineerde speler. Ze hebben een talentvolle ploeg dus we nemen ze zeker heel serieus. Een mooi affiche zondag maar wel tegen een tegenstander waar wij in eigen stadion van moeten winnen. Al zal dat lastig zat worden."

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Opoku, Lieftink; Verbeek (Hamdaoui), Konings en Van Mieghem.