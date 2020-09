Burgemeester verdedigt studenten: 'Ze snappen wat er aan de hand is'

"Mijn beeld is dat hier studenten zijn die echt weten wat verantwoordelijkheid nemen is", zegt Van Rumund tegenover Omroep Gelderland. Hij vertelt dat ze zich over het algemeen goed aan de quarantaineregels houden en dat hij onder de indruk is van de manier waarop studentenverenigingen met de coronapandemie omgaan.

Verenigingsleven anders door corona

"Wij hebben heel veel maatregelen genomen", zegt Marloes Rietveld, voorzitter van de Wageningse Studenten Vereniging Ceres. "Het verenigingsleven is al heel erg anders dan het altijd was. Iedereen moet nu aan een tafeltje blijven zitten, bij binnenkomst vragen we of mensen klachten hebben, we hebben bron- en contactformulieren die worden ingevuld, er is overal desinfectiemiddel, tussen de activiteiten door wordt alles schoongemaakt, iedereen heeft één glas... Het wordt allemaal heel netjes gedaan."

Marloes Rietveld, voorzitter van de Wageningse Studenten Vereniging Ceres

'Serious business'

"Het is serious business, want ze snappen heel goed wat er aan de hand is", concludeert de burgemeester. "En ze zeggen ook: geef ons de ruimte, want wij kunnen deze verantwoordelijkheid aan." De burgemeester wil ze dat vertrouwen geven en pleit er dan ook voor dergelijke verenigingen niet te sluiten. "Want studenten en jonge mensen willen elkaar toch opzoeken", zegt hij.

Van Rumund heeft liever dat dat op verenigingen gebeurt waar de regels worden nageleefd, dan dat studenten in huiskamers bij elkaar gaan zitten waar geen controle is. "Juist dáár zijn vaak de bronnen van besmettingen, in de privésfeer."

10 besmettingen op één dag

De burgemeester maakt zich zorgen over die coronabesmettingen, want het aantal in zijn stad loopt hard op. De afgelopen dagen kleurt Wageningen steevast rood op het coronakaartje van het RIVM. "Wie schrikt er eigenlijk niet van?", zegt Van Rumund. "Gisteren vijf besmettingen, de dag daarvoor tien, daarvoor één, twee en daarvoor weer een piek."

De burgemeester benadrukt dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen zich aan de afstands- en hygiënemaatregelen houdt, om de verspreiding van het virus 'samen' in te dammen. Van Rumund is daarnaast van plan extra boa's in te zetten die daarop handhaven.

'Wake-up call'

De harde woorden van zijn collega Marcouch over studenten in Wageningen ervaart Van Rumund overigens als een 'wake-up call', vertelt hij. "Prima, maar ik vind ook dat voor het voetlicht moet komen hoe wij er hier vorm aan geven. Van de 10.000 studenten in Wageningen zal er best een aantal zijn die we nog wat extra moeten helpen. Maar de basis is: vertrouw nou die verenigingen die heel goed snappen wat er aan de hand is. Geef die ruimte, want daardoor kan er meer een plek krijgen op een corona-proof wijze."

Zie ook: