Raadslid Wallerbos ziet ecologische ramp in Achterhoek

Boomdeskundige Carel ten Have loopt op een beukenboom af die, op sterven na, dood is. "Hier zie je hoe dun de bast van een beuk is", zegt hij. "Doordat de zon erop staat en het grondwaterpeil zo'n 2,5 meter lager staat, heeft hij geen water meer. De zon verbrandt de bast, waardoor die loslaat. De sappen trekken niet meer naar boven en het is voorbij voor de boom, deze is niet meer te redden.'

'Ik schat dat 100.000 bomen verloren gaan'

Wallerbos' zorgen begonnen toen hij kortgeleden een rondje fietste. Hij zag de grote hoeveelheid bomen die er verdroogd bij stonden en besloot een video te maken. "Ik kwam hier, op dit weggetje waar wij nu staan, in het buitengebied van Oost-Gelre in de richting van Eibergen en zag bomen met gebarsten schors en verdroogd hout aan de binnenkant. Carel is de specialist, maar hiervoor hoef je geen specialist te zijn. Je ziet dat dit echt foute boel is. Ook op de weg hierheen heb ik honderden bomen gezien die er zorgelijk aan toe zijn, of eigenlijk ten dode zijn opgeschreven."

'Bomen zijn als mensen'

Joop Cannegieter is oud-huisarts en vandaag de dag voorzitter van de Stichting Bomen Achterhoek. Hij erkent dat er grote zorgen zijn over de bomensterfte in de Achterhoek. "Een dalend grondwaterpeil dat zover zakt, zorgt ervoor dat water buiten de kluit van de boom valt. Hierdoor verdroogt hij en gaat hij dood. Net als bij mensen gaat dat eigenlijk. Zonder genoeg water sterven ze een langzame dood."

Oproep: 'Overheid maak geld vrij voor deze ramp'

Wallerbos spreekt op strenge toon: "Het wordt tijd voor Den Haag dat ze dit serieus gaan nemen. Er moet structureel meer geld worden vrijgemaakt om de droogte tegen te gaan. Opslagplek voor water is een levensbehoefte die nodig is voor deze natuur. Het is nog niet genoeg en daarom moet er geld worden vrijgemaakt om te redden wat er te redden valt."