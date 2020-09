Henri B. krijgt vier jaar cel in Elburgse drugs- en witwaszaak

Verdachte Henri B. uit Elburg is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar. Voor zijn medeverdachte Patrick B. uit Dronten pakt de straf hoger uit: hij krijgt 5 jaar gevangenisstraf. Beide mannen zijn veroordeeld op basis van witwassen en drugsbezit.

Het Openbaar Ministerie had ook een geldboete geëist, maar daar heeft de rechtbank van afgezien. Voor Henri B. pakt de straf net iets lager uit dan de eis van 5 jaar. De rechtbank laat zwaar mee wegen hoe groot de impact is voor zijn gezin, met name zijn kinderen.

De rechters van de meervoudige kamer in Rotterdam achten bewezen dat Henri en zijn partner in crime Patrick 850.000 euro hebben witgewassen. Daarnaast zijn zij beiden veroordeeld voor het in bezit hebben van 15 kilo MDMA. Deze hoeveelheid drugs kwam naar boven bij een doorzoeking in Elburg, in 2019.

Henri dreef tot aan zijn arrestatie samen met zijn vrouw een tabakswinkel in Elburg. Zijn vrouw was aanvankelijk ook verdachte, maar is tijdens de inhoudelijke behandeling vrijgesproken van iedere verdenking. Zij claimde niets van zijn activiteiten te weten en daarin is de rechtbank mee gegaan.

'Grootste fout'

Henri B. werkte afgelopen week mee aan een kort portret voor Omroep Gelderland. Daarin heeft hij geprobeerd iets van de achtergronden toe te lichten over zijn betrokkenheid bij deze zaak. Hij was ten tijde van de opnamen al in de verwachting dat de straf zwaar zou gaan uitpakken. Hij noemt zijn overtredingen de grootste fout die hij in zijn leven heeft gemaakt.

Voor zowel hem als zijn medeverdachte geldt dat de schorsing van hun voorarrest liep tot aan de uitspraak. Nu hun straffen onvoorwaardelijk zijn, zijn beiden meteen na het horen van het vonnis opgesloten.

