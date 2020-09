Sellouf terug bij NEC na corona: 'Toen alle tests negatief waren, sprong ik van de bank af'

"Ik schrok ervan, want ik had geen symptomen. Ik voelde me goed en dan uit het niets horen dat je positief bent getest, dat is schrikken. Het was ook zuur dat ik niet bij het team mocht zijn. Ik kon zondag niet meedoen, ik moest thuis zitten, terwijl ik me fit voelde. Ik was geïsoleerd thuis op mijn kamer. Zodra ik naar beneden ging, deed ik een mondkapje op."

De angst voor besmetting was er ook bij andere spelers. "Dat is het gekke van dat coronavirus. Je kan het hebben en niks voelen. Daarom was het ook stressen voor de andere spelers. Maar toen Muslu (de teammanager-red.) in de groepsapp stuurde dat alle tests negatief waren, sprong ik van de bank af en was ik heel blij."

Sellouf kan zich nu weer focussen op het voetbal. "Corona is lekker achter de rug en hopelijk is het verleden tijd en blijft iedereen gezond. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en als het aan mij ligt kom ik snel terug in de ploeg."