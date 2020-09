Vitesse ziet kansen tegen Ajax: 'Blij dat Ziyech weg is'

En daarom is er vertrouwen bij Vitesse om juist nu resultaat te halen in de Johan Cruijff Arena. "Dit is een goed moment om naar Ajax toe te gaan. Helemaal omdat we uit de eerste twee wedstrijden zes punten hebben gehaald. Dan ga je met een goed gevoel naar de Arena. Dat is toch heel wat anders als je na twee wedstrijden nul punten had gehad. Natuurlijk speel je tegen een goede tegenstander, maar dit is ook een goede maatstaf om te kijken waar we staan", stelt interim-trainer Edward Sturing.

De Eerbeker ziet met name kansen voor Vitesse in de omschakeling. "Ajax wil heel dominant spelen, dat betekent dat er ruimte achterin komt. Ze nemen daar risico. We moeten niet alles naar voren lellen op onze spitsen, maar met de snelheid bij ons voorin liggen daar wel kansen."

'Blij dat Ziyech weg is'

Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer is er één uit de Ajax-opleiding. Hij kijkt dan ook zeer uit naar de wedstrijd van morgen. "Ik weet zeker dat het een mooie pot voetbal wordt met twee teams die ongeslagen zijn. Maar iedereen weet hoe goed Ajax is." Slaat Bazoer daarmee de deur dicht voor een stunt van Vitesse? "Nee, wij spelen ook aardig voetbal, dus dat wordt interessant. Maar dan moeten wij de kansen die we krijgen wel scoren en de '0' houden, want zij gaan heel veel kansen creëren.

Volgens Bazoer is dit wel het juiste moment om Ajax te treffen. "Zij hebben veel aankopen gedaan die nu nog moeten wennen aan de speelstijl. Dat is een voordeel voor ons. En daarnaast is Hakim Ziyech natuurlijk weg, daar mogen we blij mee zijn als je kijkt naar zijn kwaliteiten. Maar ik denk dat we zelf ook gewoon een goed team hebben dat iedereen pijn kan doen."

'Achterin voetballen ligt mij'

Riechedly Bazoer voetbalt sinds de voorbereiding op een nieuwe positie bij Vitesse. Hij speelt nu in een driemansverdediging als centrale verdediger. En dat bevalt hem best. "Ja, ik voel me er prettig bij. Het is ook niet nieuw voor mij, want ik heb er in de jeugd ook gespeeld en weet dus wat er gevraagd wordt. Dus het was ook niet verrassend voor mij dat het me nu zo goed afgaat."

Maar toch is het wel enigszins verrassend, want vorig jaar klaagde Bazoer nog over zijn verdedigende rol op het middenveld onder trainer Leonid Slutskiy. "Maar als je kijkt hoe we nu spelen, met drie man achterop. Dan kom ik ook vaak aan de bal en dat is mijn kracht. Dat ligt me dus wel. Of ik niet meer naar voren hoef? Nou, als de trainer me nodig heeft, dan sta ik er. Liever wel hoor, haha."

Zelfde elf namen

In die wedstrijd tegen Ajax treedt Vitesse met dezelfde elf namen aan als vorige week. Dat betekent dat Jacob Rasmussen (positief getest op het coronavirus) niet speelt. Of hij in de selectie zit, hangt af van de coronatestuitslagen die vrijdagavond verwacht worden. De Noorse middenvelder Sondre Tronstad is terug van een blessure, maar hij gaat niet beginnen stelt interim-trainer Edward Sturing. "Ik denk dat hij nog niet zover is om te beginnen. Daar ga ik natuurlijk niet alleen over, maar ik denk dat hij nog wat tijd nodig heeft." Daarom start Thomas Bruns voor de derde week op rij in de basis.

Vitesse mist in Amsterdam verder Roy Beerens, Max Clark en Filip Delevaris. Of trainer Thomas Letsch er weer bij is hangt ook af van de coronatest. Als hij nog steeds positief getest wordt, zit Sturing ook zaterdag op de bank bij Vitesse.

Opstelling: Pasveer, Bazoer, Doekhi, Hajek; Dasa, Bruns, Tannane, Bero, Wittek; Darfalou en Openda.