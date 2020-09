Kolpinghuis Nijmegen sluit de deuren: 'Een gemis'

Terwijl zijn vrouw buiten bezig is, poetst manager René Saleming binnen voor de laatste keer de glazen. “Het is echt ons tweede huis, waar we dag en nacht bezig zijn geweest en heel veel partijen en vergaderingen hebben mogen verzorgen.” Met een snik in zijn stem voegt René toe: “Daar komt nu een eind aan.”

Bekijk de reportage over het Kolpinghuis. De tekst gaat eronder verder

Krantenknipsel en herinneringen

Zijn vrouw Annemie verzamelde krantenknipsels van alle evenementen. De herinneringen komen terug bij het zien van de carnavalsvieringen, housefeesten en de beroemde Nijmeegse potten- en flikkerdag. René: “Dat was een gigantisch feest hier altijd.”

Heel wat Nijmeegse stelletjes hebben elkaar hier leren kennen. “Op deze binnenplaats, ja” zegt Mariska Saleming op de binnenplaats van het Kolpinggebouw lachend naast haar man Niek. Niek is de neef van René en net als veel andere studenten hebben hij en Mariska hier tijdens hun studie gewerkt.

Voor het eerst gezoend

Mariska: “Ik stond op dat moment in de keuken en een toenmalige vriend van ons die duwde ons allebei de binnenplaats op. Ja en toen hebben we voor het eerst gezoend hier.” Tijdens het werk was dat dus."

Welke plannen eigenaar Ton Hendriks heeft met het Kolpinghuis is nog niet bekend. In elk geval blijft de buitenkant behouden. Maar feesten en evenementen zullen hier na dit weekend dus niet meer gehouden worden. En volgens René Saleming is dat een heel gemis. Hij gaat in elk geval genieten van zijn pensioen, al vindt hij dat niet makkelijk. "Er valt gewoon echt iets weg.”