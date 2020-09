Jongeren mishandelen man die denkt af te spreken met 15-jarig meisje

Op internet circuleren beelden van een mishandeling in de wijk De Laar in Arnhem. Een groep jongeren heeft het gemunt op een man die denkt een afspraakje met een minderjarig meisje te hebben. Het slachtoffer wordt geschopt en geslagen.

Omstanders filmen het incident. De man weet uiteindelijk aan zijn belagers te ontkomen.

In de val gelokt

In de video voorafgaand aan de confrontatie wordt een chatgesprek getoond, maar het is niet duidelijk of de man in dat gesprek ook het latere slachtoffer is. In het gesprek vertelt hij in Wageningen te wonen. Hij zegt onder meer dat hij er geen moeite mee heeft met een meisje van 15 te knuffelen, als zij daar ook geen moeite mee heeft.

Pas tijdens de ontmoeting komt de volwassen man erachter in de val te zijn gelokt. Een aantal jongeren schopt en slaat hem, anderen filmen het.

'Ga niet op jacht maar bel ons'

"We kennen het filmpje en het is recent", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. Het slachtoffer van de mishandeling heeft zich niet gemeld, zegt hij. "Waarschijnlijk uit angst."

De politie keurt het gedrag van de groep in de wijk De Laar in Arnhem-Zuid af. "We snappen de gevoelens ten aanzien van zulke afspraakjes, maar dan ga je niet op jacht naar iemand", zegt Strijbosch. "Dan bel je ons."

De wijkagent in Arnhem-Zuid gaat met de jongeren in de buurt in gesprek, besluit de woordvoerder.