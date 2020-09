Arnhem mocht buurtcafé niet sluiten na vondst harddrugs

De inval in het buurtcafé in Arnhem. Foto: Persbureau Heitink/Jean-Marc Regelink

De rechter heeft vrijdag bepaald dat burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem café Het Klinkertje niet mocht sluiten. In het buurtcafé is harddrugs aangetroffen, maar er zijn op dit moment te veel vragen over de manier waarop het onderzoek is gedaan.

Bij een controle op 3 september vonden toezichthouders in het café in de Arnhemse wijk Geitenkamp 0,8 gram cocaïne. Ook troffen ze lege envelopjes aan, waar vermoedelijk harddrugs inzat. De burgemeester sloot het café daarop direct voor drie maanden.

De 0,8 gram drugs is gevonden in een handtas achter de bar. Volgens de eigenaar was de harddrugs van een barmedewerker.

Het is op dit moment niet duidelijk of het bewijs rechtmatig verkregen is en als bewijs mag worden gebruikt. Het is daarom twijfelachtig of de burgemeester bevoegd was het café te sluiten. Daar staat tegenover dat sluiting voor de café-eigenaar zeer ingrijpend is. De voorzieningenrechter oordeelt daarom dat het café, in ieder geval voorlopig, weer open mag.

