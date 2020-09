St. Alexanderschool uit Bennekom krijgt les in de Binnenveldse Hooilanden

In de les en via de zoekkaart ontdekken kinderen de natuur in de Binnenveldse Hooilanden. Een gebied met veel geschiedenis en een diversiteit aan dier- en plantensoorten. Prachtige natuur om zelf te beleven!

De leerlingen onderzoeken in de les o.a. de bodem in het gebied, kleine beestjes en vogels. Onder leiding van Ineke Jansonius van IVN Ede doen ze ook een waterdiertjes-onderzoek.

Leerkracht Pauline Constant is erg enthousiast over de les: "Dit is vele malen veel beter dan leren over de natuur uit een boekje". Kreten van de leerlingen zoals: 'Wij hebben een Zilverreiger gezien!" en "Ik heb echt veen uit de grond geboord" geven hun enthousiasme goed weer. Wethouder van der Schans vindt het zeer waardevol om kinderen op deze manier te verbinden met natuur in hun eigen omgeving.

Gert van der Meer en Kees de Ruiter van Stichting Mooi Binnenveld vertellen over het natuurproject: "We hebben dit gebied aankocht met een collectief van buurtbewoners. De Stichting beheert het gebied nu 100% natuurlijk om zoveel mogelijk bijzondere planten- en diersoorten een leefgebied te geven." Meer weten, kijk dan op www.mooibinnenveld.nl

IVN Het Groene Wiel heeft de Binnenveldles ontwikkeld met bijdragen van gemeente Ede en provincie Gelderland. IVN Het Groene Wiel biedt al 40 jaar lang lesactiviteiten voor scholen in Ede en Wageningen rond natuur en duurzaamheid. Meer weten, kijk dan op www.groenewiel.nl