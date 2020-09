Geef kinderen in armoede een mooie verjaardag

Stichting de helpende kracht is een nonprofit stichting, die sinds 19 maart j.l. bestaat en vanaf 6 mei j.l. de anbi status heeft. Deze stichting is ontstaan uit de twee laagdrempelige groepen “gratis Kerk-Avezaath eo” en “Nelly’s winkeltje”. We zijn begonnen vanuit huis en schuur door goederen aan te nemen, sorteren, opslaan, plaatsen, vervoeren en kapotte/vieze goederen af te voeren.

Voordat we 5 jaar geleden met de groepen zijn begonnen hebben we ons goed georiënteerd waar behoefte aan is. Zo waren we er al snel uit dat er behoefte is aan gratis goederen, maar dat deze ook zo dicht mogelijk bij huis op te halen zijn. Juist deze groepen mensen hebben niet de financiën om een eind te reizen om spullen te kunnen halen.

Verborgen armoede wordt flink onderschat. Verborgen armoede is er meer dan men vermoedt. Maar niet alleen verborgen armoede, ook andere armoede bij mensen, die om welke reden dan ook moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom hebben we ervoor gekozen laagdrempelig te zijn.

Naast deze groep mensen bieden wij ook de helpende kracht aan verloskundige/praktijken, moederhuizen/tienerhuizen, vluchtelingen en personen die naar ons worden doorverwezen, door o.a. bewindvoerders. Dit gebeurd middels tussenpersonen.

Het project verjaardagsdozen

Wij zijn ook druk bezig (ondanks de corona) om dingen te organiseren. Zo hebben we nu ons project verjaardagsdozen.

Wij willen de kinderen van de leden van onze groep, die buiten de boot vallen bij de voedselbank en andere organisaties een verjaardagsdoos geven. Deze willen wij dus zelf verzorgen. Hiervoor hebben wij hulp nodig en zijn wij op zoek naar donateurs. Bedrijven of particulieren, die ons willen helpen in producten.

Qua producten denken wij aan:

- de dozen waar alles is verpakt moet gaan worden 39x39x30 cm

- slagroom

- cadeautjes

- chips/nootjes/pepsels etc

- feestversiering: slingers, hoedjes, ballonnen, papieren borden/bekers, servetten,

- uitnodigingskaartjes

- taartmix voor warme en koude bereiding

- versiering voor op de taart

- traktatie voor op school

- knakworstjes

- pannenkoekmix

- stroop/poedersuiker

Kortom van alles om deze kinderen een geslaagde verjaardag te geven.

Ruimte

Daarnaast is Stichting de helpende kracht ook op zoek naar wat extra ruimte. Vrijwilligers zitten nu met volle schuren. Dus heeft u een ruimte waar spullen opgeslagen kunnen worden en/of activiteiten plaats kunnen vinden. Daarmee kunt u de stichting ook ondersteunen.

Helpt u mee om van de verjaardagen een echt feest te maken? Of heeft u ruimte voor de Stichting de helpende kracht? Reageer dan hieronder.