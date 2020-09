Ik woon in een code oranje-gebied, wat betekent dat voor mij?

Om te beginnen is het nodig om te weten wat een veiligheidsregio precies is. De veiligheidsregio houdt zich, zoals de naam al doet vermoeden, bezig met de veiligheid van de inwoners. Het is een gebied van aaneengesloten gemeentes waarin wordt samengewerkt op het gebied van hulpdiensten, rampen- en crisisbeheersing en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Daar valt onder meer de brandweer en ambulancezorg onder, maar wordt er ook nauw samengewerkt met de politie.

De organisatie wordt bestuurd door de burgemeesters van de aangesloten gemeentes, zij gaan tenslotte in hun eigen gemeente ook over de openbare orde en veiligheid. Eén van hen is de voorzitter van de organisatie en voert daarom vaak het woord over beslissingen die het bestuur maakt. Voor Gelderland-Zuid is dat de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls.

Welke regio's heeft Gelderland?

Gelderland is verdeeld in drie regio's, namelijk Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Zuid gaat vanaf vrijdag als eerste in de provincie over naar code oranje. Het gebied bestaat uit de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Berg en Dal, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe, Wijchen en Zaltbommel.

Nieuwe maatregelen voor horeca

De coronasituatie in de regio wordt aangemerkt als 'zorgelijk, oftewel 'code oranje'. Dat komt volgens het kabinet omdat mensen zich niet goed aan de geldende coronaregels houden. Voor de eerste groep van zes regio's maakte het kabinet de volgende maatregelen bekend:



Er worden nieuwe maatregelen ingesteld voor de horeca en voor bijeenkomsten. Om middernacht moeten cafés en restaurants beginnen met afsluiten, er mogen geen nieuwe klanten meer gaan zitten. Ook moet vanaf dat moment de muziek uit. Om 01.00 uur gaan de horecagelegenheden dicht.



Zie ook: Ons liveblog met alles over het coronavirus

Minder personen bij elkaar

Ook wordt de grootte van de groep waar je mee af mag spreken teruggeschroefd naar vijftig. Bijvoorbeeld om samen mee naar een bioscoop of naar een feestje of borrel te gaan.

Voor organisatoren die een grotere groep bijeen willen brengen moeten dat melden bij de gemeente, met uitzondering van restaurants en cafés, religieuze bijeenkomsten supermarkten, winkels en andere plekken waar veel mensen lopen zoals markten en bibliotheken. Al deze maatregelen gelden zowel voor binnen als voor buiten.

Wat betekent dat nou precies?

Het is nog niet bevestigd dat de maatregelen voor de eerste groep 1-op-1 worden overgenomen voor de nieuwe lichting. Het betekent voornamelijk dat afhankelijk van waar je woont, de situatie wel of niet drastisch zal veranderen. Voor sommigen zal het een grote verandering met zich meebrengen, omdat de horeca daar nog de 'oude' openingstijden aanhoudt. Op andere plekken is het minder ingrijpend, want daar heeft de horeca al eerder besloten om vroeger dicht te gaan.

Wat vooral belangrijk is, is dat burgemeesters en gemeenten zelf ook nog aanvullende maatregelen mogen nemen. Maatwerk wordt dat genoemd. Welke maatregelen dat zijn, wordt binnenkort duidelijk.

Burgemeester Hubert Bruls houdt om 16.00 uur een persconferentie. Die is live te volgen via de app, website en de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Zie ook: Gelderland-Zuid ook naar hoger risiconiveau: 'We moeten ingrijpen'