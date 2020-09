Wat vind jij: een terrasje pakken in de winter, een goed idee?

Midden in de winter met een dekentje over je benen onder de heaters op een terras: het klinkt best knus. Voor de horeca is het een mooie oplossing om het terrasseizoen te verlengen. Maar niet iedereen is blij met een winterseizoen voor terrassen.

Zo zijn heaters vaak niet heel duurzaam, wordt er getwijfeld aan hoe coronaproof een overdekt terras is en in Wijchen zijn marktkooplieden bank dat er te weinig ruimte is in het centrum. Toch lijkt het winterterras er op meerdere plaatsen te komen.

Wat vind jij: is een winterseizoen voor de terrassen een goed idee? Of zitten er te veel haken en ogen aan? Je kan het laten weten door te stemmen in de poll.