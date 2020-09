Gelderland-Zuid ook naar hoger risiconiveau: 'We moeten ingrijpen'

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaat vrijdag over op risiconiveau 2, het niveau 'zorgelijk'. Dat bevestigde burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen in het tv-programma Op1.

Bruls is voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 veiligheidsregio’s. Bij Op1 noemde hij de recente coronacijfers zorgelijk. "Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen. Dat maakt dat we moeten ingrijpen."

In de regio's waar het risiconiveau onlangs was verhoogd, moesten kroegen eerder dicht en werd het aantal bezoekers beperkt; populaire parken gingen op slot om illegale feesten tegen te gaan.

Zie ook: Wat betekent risiconiveau 2?

Bruls' collega van Rotterdam Aboutaleb zei donderdag dat hij af wil van regionale maatregelen. Hij pleit voor een landelijke aanpak. Bruls zei daarover: “Je ziet nu al dat mensen vanuit de Randstad naar Gelderland gaan om te feesten. Maar heel Nederland weer in lockdown, dan overreageer je wel, op dit moment."

'Mensen blijven straks thuis'

De eerste burger van Nijmegen voorspelde in het discussieprogramma dat er de komende maanden niet alleen in de zorg een personeelstekort ontstaat, maar ook in andere cruciale sectoren. "Mensen blijven uit voorzorg thuis. Alleen maar vertrouwen op meer mensen die het werk doen, is de crisis ontkennen."

Donderdag werd het hoogste aantal coronadoden gemeld sinds 30 mei, namelijk 16. Op de ic’s in Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 395 coronapatiënten.

Optreden achter de voordeur

In studentensteden als Nijmegen en Wageningen gaat het hard met besmettingen. Maar ingrijpen is lastig, aldus Bruls: "Dan moet de overheid burgemeesters de mogelijkheid geven in te grijpen achter de voordeur. Maar dat vinden we grondwettelijk te ver gaan."

Hij nam het donderdagavond op voor de studenten die volgens hem hun bedrage leveren aan het beteugelen van het virus. "Studentenverenigingen op universiteiten en hogescholen doen het echt heel erg goed."