Voetbalvelden heet hangijzer in Winterswijk

De versleten toplaag van het jeugdveld van voetbalvereniging FC Trias in Winterswijk wordt vervangen. De gemeenteraad heeft daar donderdagavond mee ingestemd. Het kunstgrasveld is versleten en wordt voor 186.500 euro vervangen.

De discussie in de raad ging echter niet zozeer om de vervanging van het kleinere jeugdveld, maar vooral om het hoofdveld dat met name volgens CDA en VW (Voor Winterswijk) was versleten en óók vervangen had moeten worden. "Zelfs tegenstanders beklagen zich er bij FC Trias over dat het veld niet veilig is", stelde CDA-fractievoorzitter Wim Wassink.

Onafhankelijk onderzoek

Wethouder Elvira Schepers verweerde zich door te wijzen op een onafhankelijk onderzoek dat uitwees dat het inmiddels opgelapte hoofdveld volgens de normen van voetbalbond KNVB was goedgekeurd.

CDA, Voor Winterswijk, D66 en GroenLinks wilden aanvankelijk samen een motie indienen. Daarin riepen ze het college op om versleten en afgekeurde kunstgrasveld te vervangen in plaats van op te knappen en vanaf 2021 geen plastic of rubber meer te gebruiken om het kunstgas op te vullen. In de toekomst zou het kunstgras weer worden vervangen door natuurgras.

Recyclebaar

GroenLinks haakte echter af nadat de andere drie partijen bij nader inzien afzagen van de herinvoering van natuurgrasvelden. Een motie van CDA, VW en D66 om in de toekomst afgekeurde kunstgrasvelden te vervangen, haalde het eveneens niet.