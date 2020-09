Bibliotheek in Didam zoekt nieuwe locatie na streep door verhuizing

“Het huidige pand moet plaatsmaken voor supermarkten en parkeerplekken”, zegt Van der Wal over de toekomstplannen voor de huidige locatie. Door het nieuwe centrumplan Didam is er geen ruimte meer voor een bibliotheek. “Zelf zou ik een andere keuze hebben gemaakt", aldus de directeur. "Een bieb en supermarkten gaan prima samen.” De directeur zoekt met spoed naar een nieuwe locatie, al hoopt hij nog steeds dat Meulenvelden de nieuwe locatie wordt. “Het liep vast op het financiële vlak, maar we gaan de aankomende tijd kijken of we zelf tot een overeenkomst met het woonzorgcomplex kunnen komen.” Daarnaast zijn het Albertusgebouw en het oude gemeentehuis in Didam opties voor Van der Wal.De bibliotheek wilde samen met welzijns- en cultuurorganisatie Welcom de nieuwe bewoners van Meulenvelden worden. De organisaties spraken onder begeleiding van de gemeente met de eigenaar van het complex, woningcorporatie Plavei. Zij kwamen niet tot een akkoord, waarna de intentieovereenkomst tussen de partijen werd ontbonden. Pascal van der Maas, directeur van Welcom, betreurt dat het niet is gelukt een akkoord te bereiken: “We hebben met z’n allen echt hard gewerkt om dit rond te krijgen. Het is enorm balen dat het zo is geëindigd.” Ook de Montferlandse wethouder Walter Gerritsen vindt het spijtig dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen.

Voor alle betrokkenen is het zaak om individueel een nieuwe oplossing te vinden, zo ziet ook een woordvoerder van Plavei: “We hebben de afgelopen periode mooie aanknopingspunten gekregen die ons verder helpen bij het vervolg.” Voor Van der Wal ligt dit vervolg in het vinden van een nieuw onderkomen. Bang dat dit mislukt is hij echter niet: “Ik ga er alsnog vanuit de Meulenvelden voor ons de beste locatie is en ik denk er niet over na dat we straks helemaal op straat staan."