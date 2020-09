Onrust groeit bij ouders van cliënten en personeel van Pluryn

De onrust onder cliënten en werknemers van zorginstelling Pluryn in Groesbeek groeit. Dat blijkt uit gesprekken die Omroep Gelderland had met ouders van cliënten en (ex-)medewerkers. Woensdagavond verdwenen voor de tweede keer in korte tijd twee jongens van het terrein door onoplettendheid van het personeel. De twee mogen zonder toestemming het terrein niet af.

Bij een soortgelijk incident begin vorige week liet een invalskracht dezelfde jongens naar buiten en gaf ze hun pinpas mee. Wesley Krijnen belandde even later op de intensive care na een overdosis speed en heroïne. Volgens diverse betrokkenen was dat een schreeuw om hulp omdat hij aan zijn lot wordt overgelaten.

Doofpot

Zijn vader Bart Krijnen neemt het Pluryn erg kwalijk dat hij woensdagavond via een andere weg moest vernemen dat zijn zoon opnieuw was verdwenen. “Toen heb ik Pluryn zelf maar gebeld en het eerste dat ze vroegen is hoe ik al wist dat mijn zoon opnieuw kwijt was.” Hij stelt dat Pluryn constant probeert om incidenten in de doofpot te stoppen. Dat beeld schetsen ook ouders van andere cliënten.

Zo laat een cliënt van Pluryn weten dat zij twee jaar geleden met de traumahelikopter afgevoerd moest worden toen zij binnen de instelling een overdosis XTC had genomen. Haar moeder werd naar eigen zeggen pas de volgende dag ingelicht.

Ontkennen

En er is een moeder die zich beklaagt over een incident waarbij haar zoon meereed in de auto van een invalkracht, die de maximumsnelheid fors overschreed. Het verhaal werd volgens haar aanvankelijk ontkend door Pluryn, maar haar zoon had foto’s gemaakt van het dashboard waaruit zijn gelijk bleek.

“Tegen de betrokken invalkracht zouden maatregelen worden genomen. Maar later bleek dat hij in een gebouw verderop gewoon weer aan het werk was”, aldus de moeder. Haar zoon is inmiddels weg bij Pluryn. Twee ex-werknemers bevestigen haar verhaal.

Niet de juiste zorg

Een andere moeder die haar zoon laat overplaatsen, zegt dat jarenlang zorggeld is betaald voor individuele begeleiding terwijl haar zoon die in de praktijk nooit kreeg. Een voormalig werknemer bevestigt dat: “Het komt voor dat een cliënt twee op één zorg nodig heeft, maar in de praktijk moet meedraaien in de groep.”

Hij vervolgt zijn verhaal. "Pluryn wilde graag een registratie van SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, KdJ) omdat dat een goede uitstraling geeft aan de zorg. Maar in de praktijk heeft slechts één begeleider op de groep zo’n SKJ-registratie. Dan heb je wel het keurmerk maar je kunt het niet waarmaken."

Zwaarste zorggevallen

Volgens deze en andere ex-werknemers haalt Pluryn de zwaarste zorggevallen binnen. Die brengen ook het meeste zorggeld met zich mee. De instelling kan vervolgens niet de juiste zorg bieden. Niet in de laatste plaats omdat er invalkrachten werken die de patiënten niet of nauwelijks kennen.

“Vaste werknemers zijn zo ingespeeld op de cliënten dat ze precies weten wat er met ze aan de hand is. Invalkrachten kunnen de cliënten niet zo goed lezen.” Die hebben volgens ex-werknemers vaak al moeite om de dag goed door te komen, waardoor er op een gegeven moment nauwelijks meer gekookt werd op de groep en wel drie of vier keer per week friet werd gehaald. “De kinderen zijn allemaal te dik”, aldus de ex-werknemer.

Volgens Bart Krijnen de vader van Wesley, komt dat ook doordat ze te veel medicijnen krijgen zodat ze rustig blijven. Krijnen: “Want het ontbreekt aan een goed dagprogramma.”

Cliënten inschatten

Ook John Schepers, de vader van Arico (22) die de afgelopen twee weken al twee keer de benen nam met Wesley, is niet te spreken over de zorg in de woongroep van zijn zoon. Hij zegt zelfs dat zijn zoon niet samen met Wesley op één groep zou moeten zitten omdat ze elkaar negatief beïnvloeden. Maar een ex-werknemer nuanceert dat beeld. “Het is lange tijd goed gegaan, maar zoiets valt of staat met het personeel. Als vaste werknemer weet je precies wanneer je die twee wel of niet op stap kunt laten gaan.”

Hij vervolgt dat er bij Pluryn binnen één maand wel eens 28 zzp'ers als invalkrachten binnengevlogen zijn. “Daar reageert toch niemand goed op.” En dan kan het volgens diverse betrokkenen gebeuren dat een cliënt niet meedoet aan therapie omdat hij in zijn bed blijft liggen. "Terwijl een vaste werknemer in zo’n geval vaak weet hoe je die bewuste cliënt net het juiste duwtje kunt geven om wel mee te doen."

Motiveren

Hetzelfde geldt voor schoonmaken. De moeder van een cliënt zegt dat zij steeds te horen kreeg dat de kamer van haar zoon netjes was. “Maar als ik dan onverwachts langskwam, bleek het een zwijnenstal te zijn.” Een ex-werknemer: “In de eerste plaats natuurlijk het gevolg van een cliënt die zelf weigert om iets aan te pakken. Maar als vaste werknemer weet je vaak wel hoe je zo iemand kunt motiveren om toch op zijn minst te helpen met schoonmaken."

De zzp'ers lezen vaak geen dossiers. Bovendien zijn de patiëntendossiers vaak niet op orde omdat ook de gedragswetenschappers elkaar in rap tempo opvolgen. “De helft van de zzp'ers heeft niet eens inloggegevens om te rapporteren”, aldus een oud-medewerker.

Reactie Pluryn

Pluryn wil niet reageren op alle incidenten, maar stelt in z'n algemeenheid: "We hebben de berichten gezien en constateren dat enkele daadwerkelijke incidenten, persoonlijke interpretaties en onwaarheden door elkaar lopen. We zien ook veel reacties vanuit emoties van betrokkenen. Bij Pluryn hebben we te maken met verschillende groepen cliënten die soms zeer complexe gedragsproblemen hebben en waarbij incidenten soms niet zijn te voorkomen. We hebben grote waardering voor onze medewerkers die hun best doen om de best mogelijke zorg en diensten te verlenen aan onze cliënten."

Overleg en inspecties

"Zorg en welzijn is en blijft mensenwerk en waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. We vinden het belangrijk dat we open zijn over incidenten en fouten en daarover met elkaar, met cliënten en met hun familie in gesprek gaan om er van te leren. Als een cliënt of een familielid een klacht heeft, dan kan hij of zij terecht bij zijn of haar vaste contactpersoon, de vertrouwenspersoon en desgewenst een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie. We hebben regelmatig overleg met de cliëntenraden op onze locaties en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. "

"Overigens zien we ook dat zaken voor mensen extra moeilijk zijn door de coronacrisis. Wat bijzonder vervelend is voor cliënten en hun familie en onze medewerkers. Daardoor vragen we ook veel van onze medewerkers en moeten we extra ondersteuning inzetten op groepen."