Juf besmet met corona: Apeldoornse basisschool compleet dicht

Na een positieve coronatest bij een leerkracht van basisschool De Diamant in Het Kristal in Apeldoorn is die school volledig dichtgegaan. Donderdag en vrijdag krijgen de kinderen thuisonderwijs, maandag hoopt de school haar deuren weer te openen.

De betreffende leerkracht testte afgelopen weekend positief en kreeg begin deze week de uitslag. Collega's die in contact zijn geweest met de juf zijn in thuisquarantaine gegaan. In samenspraak met de GGD besloot onderwijskoepel PCBO, waar De Diamant onder valt, daarna de school volledig te sluiten.

Kleine bezetting

Woordvoerder Marije Meijer van PCBO legt uit dat de bezetting te smal valt, nadat verschillende collega's in thuisquarantaine gingen. "Met de nieuwe bezetting werd het onmogelijk om deze twee dagen onderwijs te bieden. We hebben er dan ook voor gezorgd dat de kinderen thuisonderwijs krijgen. Deze school had de thuiswerkpakketten gelukkig al klaarliggen en heeft die direct aangeboden."

De leerkrachten die in thuisquarantaine zijn gegaan, mogen maandag weer starten op school. Wanneer de besmette juf klachtenvrij is, kan ook zij terugkomen. De ouders van de kinderen van De Diamant reageerden begripvol op de beslissing van PCBO, zegt Meijer. "Het is ze gelukkig ook allemaal gelukt hun kinderen thuis onderwijs te geven. Voor één kind hebben we zelf opvang geregeld."

PCBO nam de drastische beslissing om een school helemaal te sluiten niet eerder. Wel stuurde de koepelorganisatie een keer een klas van een school in Ugchelen naar huis, nadat een leerling positief testte.