31 nieuwe woningen op voormalig terrein Schreven in Groesbeek

Verschillende typen woningen

Er komen 31 woningen, waarvan 8 betaalbare koopwoningen betaalbare koop (tot € 250.000) of middel dure huurwoningen (tussen de € 700 en € 1000). Het plan bevat verschillende typen woningen zoals vrijstaand, twee-onder-een-kap, levensloopbestendig en rijwoningen. Dit plan wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het programma ‘SteenGoed Benutten’ van de provincie Gelderland.

Planning

De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2021 kan worden gestart met de bouw. Voor die tijd wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Aansluitend moet de bouwer nog een omgevingsvergunning aanvragen. De oplevering van de woningen zal ongeveer een jaar later zijn. De woningen worden verkocht via HV Makelaardij uit Groesbeek.

Duurzame woningbouw

Op de locatie komt een duurzaam bouwplan met energieneutrale en gasloze woningen. De woningen zullen hierdoor zuiniger worden dan wettelijk voorgeschreven.

Wethouder Nelson Verheul: “Ook in Groesbeek is een enorme vraag naar woningen. Met deze duurzame woningen zetten we een volgende stap om in deze behoefte te voorzien.”

Verkeersstructuur

Naast de bouw van woningen zorgt het plan voor een betere verkeersstructuur rond het centrum. De Gooiseweg wordt deels verlegd, zodat deze aansluit op de Spoorlaan. De Gooiseweg wordt daarmee een veel rustigere weg, alleen voor aanwonenden.