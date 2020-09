Extra verhoging ozb in Aalten om toekomstig gat in de begroting te dichten

Aalten verhoogt de ozb de komende jaren met 4,5 procent bovenop de al geplande 3 procent. In totaal gaat de ozb dus 7,5 procent omhoog, om het toekomstige gat in de begroting te dichten. Dat tekort kan oplopen tot 1 miljoen euro.

Aalten is nu nog de gemeente in Nederland met de laagste woonlasten. "Maar dat is geen doel op zich", zegt wethouder Ted Kok van Aalten. "Maar onze verhoging is niet iets nieuws. Er zijn gemeenten die de ozb met 15 tot 20 procent verhogen."

'Eerlijk verhaal'

Gemeenten kampen met een gemeenschappelijk probleem: een tekort in het sociaal domein. Kok: "Als we 40 miljoen euro minder krijgen van het rijk dan heeft dat een enorme impact op onze begroting. We willen voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden. Via de ozb betalen we met zijn allen, dat is een eerlijk verhaal."

De Aaltense begroting is in 2021 nog sluitend, daarna loopt het tekort op. "Daarom gaan we in het sociale domein op een andere manier werken", zegt Kok. "We moeten nog invullen hoe we het gaan doen."

'Klimaatwisseling'

Het probleem voor de meerjarenbegroting zijn de structurele inkomsten, niet bijvoorbeeld de compensatie als gevolg van de coronacrisis. "De coronakosten worden redelijk netjes gecompenseerd", zegt burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten. De burgemeester overlegt vrijdag met meerdere gemeentes tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).