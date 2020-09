Rolstoeler Patricia bouwt oprijplaten van Lego

Heel veel steentjes en plaatjes zijn er nodig om oprijplaten te maken van Lego. Patricia (40) zag het idee in Duitsland. Ze is nu van plan om eerst Gelderland en Overijssel en later ook de rest van Nederland rolstoelvriendelijk te maken, met behulp van het speelgoed.

De eerste oprijplaat, waar zo'n 10 kilo aan Lego in zit, is inmiddels klaar en wordt binnenkort in Borculo geplaatst. De blokjes vallen op. Patricia: 'Ik hoop dat daarmee dat er ook meer bewustwording komt. In het oosten van het land heb je veel monumentale panden, ik vind het niet mooi om daar zo'n RVS-plaat voor te leggen. Maar het moet wel, want je moet voor iedereen toegankelijk zijn. Toen dacht ik, als je nu zo'n Lego-oprijplaat maakt, is dat veel mooier."

Heel veel steentjes nodig

Om haar droom werkelijkheid te maken, doet ze nu een oproep bij Gelderland helpt. Voor steentjes, heel veel steentjes, voor platen, maar ook voor hulp. Want de plannen zijn groots. Patricia wil scholen voor voortgezet onderwijs betrekken bij het maken van de oprijplaten, als bewustwordingsproject.

Ze zoekt hulp bij het uitrollen van het plan op de scholen, maar ook bijvoorbeeld locaties waar de Lego ingezameld kan worden. De fabrikant heeft ze al aangeschreven met het verzoek om steentjes te doneren, maar tevergeefs. Dus haar hoop is nu gericht op de Gelderlanders.

Wil je Patricia helpen? Heb je nog LEGO? Reageer dan via de site van Gelderland helpt.





