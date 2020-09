Mondkapjesplicht Ziekenhuis Gelderse Vallei

"We doen het op het moment dat we zien dat het aantal besmettingen heel hoog is", vertelt Van 't Veld aan Omroep Gelderland. "Als dat weer lager wordt, kunnen we deze maatregel weer afschalen. Het is dus niet blijvend."

Bekijk de reportage uit ziekenhuis Gelderse Vallei. De tekst gaat eronder verder





Tweede golf: al negen patiënten

Het ziekenhuis in Ede bereidt zich momenteel voor op een tweede coronagolf, want het aantal coronapatiënten stijgt dagelijks. Op dit moment liggen er negen personen met een Covid-19-infectie in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. "We zien het nu heel snel oplopen", vertelt Van 't Veld. "Wij maken ons zorgen."

Reguliere zorg in gedrang

Een tweede coronagolf kan ook grote gevolgen hebben voor de reguliere zorg. "Op het moment dat dit heel hard oploopt, dan kan niet alle gewone zorg doorgaan", zegt Van 't Veld. "Dan moet je keuzes gaan maken. Spoedzorg zal altijd doorgaan, maar een operatie die niet acuut nodig is, kan dan bijvoorbeeld worden uitgesteld. Dat willen we natuurlijk niet."

Oproep coronaregels

Ze doet een oproep aan iedereen om zich aan de coronaregels te houden. "Het is een hele ernstige ziekte, wij maken dat hier elke dag mee. We moeten echt proberen te zorgen dat er zo min mogelijk mensen besmet raken met het coronavirus"

Zie ook: Ons liveblog over het coronavirus