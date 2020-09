Zorgen in Millingen om tekort aan levensreddende vrijwilligers

"Bij het wachten op een ambulance duurt elke minuut heel lang", zegt Alex Janssen van de EHBO verenging in Millingen aan de Rijn. Voor verschillende inwoners was het zelfs reden om te verhuizen.

"Millingen is echt een uithoek", beaamt ambulancechauffeur Martijn Broekman als hij zijn ambulance tijdens een spoedrit over een dijkje jaagt. "Een hele mooie uithoek", voegt burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal daar aan toe. "Maar inderdaad, voor de aanrijtijden van de ambulance blijft dat wel een punt van zorg."

Bekijk de video. Tekst gaat eronder verder

Tenenkrommend

Het ambulancepersoneel doet z’n stinkende best. "Frustrerend", zegt de ambulancechauffeur. "Je wilt er veilig heen, maar je wilt natuurlijk ook zo snel mogelijk je patiënten hulp bieden. Dus soms is dat tenenkrommend, ja."

'Binnen 6 minuten iets doen'

Maar Millingen aan de Rijn ligt in veel gevallen hoe dan ook te ver weg voor de ambulance om levens te kunnen redden. En dan zijn er in het dorp de vrijwilligers van EHBO en de brandweer. EHBO'er Janssen: "Bij een hart is het gewoon zes minuten. Je moet binnen zes minuten iets doen". Tegen de tijd dat de ambulance er is, ben je al twee keer overleden, weet ook de burgemeester: "Na 15 minuten ben je sowieso niet meer te redden."

Vrijwilligers vergrijzen

Het dorp hecht dus belang aan een netwerk van mensen dat kan reanimeren en een AED kan bedienen. "Maar ik heb natuurlijk wel een beetje zorgen over hoe dat op termijn moet gaan" , vervolgt de burgemeester. Want de vrijwilligers vergrijzen. "Dat hele sterke sociale netwerk dat er nu is, is dat er over vijftien jaar nog?"

Jongeren opleiden

Daarom is de EHBO-vereniging in Millingen nu ook intensief schooljeugd aan het opleiden. Jongeren maken kennis met reanimatie en AED’s. Janssen: "Een kind kan bij een reanimatie nog niet fysiek alles doen. Maar ze weten wél hoe het moet."

Registratie en beter bereikbare AED's

Alle middelen worden ingezet. De traumaheli rukt bijvoorbeeld eerder uit naar Millingen aan de Rijn dan naar andere plaatsen, een ambulance mag eerder met zwaailicht en sirene rijden. En er wordt gekeken naar betere registratie van mensen die kunnen reanimeren en naar beter bereikbare AED’s.

Een eigen ambulancepost voor de 6000 inwoners blijft een financieel onhaalbare droom. Onderzoek wijst uit dat de lange aanrijtijden nog geen mensenlevens hebben gekost. Janssen: "Weet je, al kost het er maar één. Dan vind ik dat al te veel."