Horecaondernemer Jochem liet personeel legosteentjes sorteren

"Wat begon als grap is een beetje uit de hand gelopen", vertelt hij. Toen zijn cateringbedrijf Commanderie door corona stil kwam te liggen begon Jochem met het kopen van Lego. "Ik ging van een miljoen omzet naar niks. Ik zat thuis. Mijn personeel zat thuis. Toen dacht ik: ik laat ze Legoblokjes sorteren!".

Hij kocht 15 kilo bouwsteentjes en zette zijn personeel aan de slag. "In vijf vergaderzalen van mijn restaurant lag de Lego breeduit. De reacties van het personeel waren verschillend: van 'Meen je dit?' tot 'Oh leuk, betaald Lego bouwen'."

Luister hier naar Jochem over zijn Lego. De tekst gaat eronder verder





Legosets

Het doel was om Legosets compleet te maken. Dat bleek best lastig: "Vind maar eens dat ene blokje tussen 15 kilo Lego. Daarom sorteerden we eerst op kleur. Daarna op vorm."

Dagelijks struint Jochem verkoopsites af, zoals Marktplaats. Op zoek naar unieke bouwsets. Woensdag haalde hij voor 4700 euro Legohuizen op in Harderwijk. "Unieke sets waarvan er maar 10.000 zijn gemaakt. De verkoper was een verzamelaar die zijn badkamer wilde verbouwen."

De huizensets die Jochem heeft gekocht:



Foto: Omroep Gelderland

De Arnhemmer weet dat Lego een goede investering is. "Vorige week kocht ik een set voor 400 euro bij een man in Eindhoven. Hij zal de waarde niet hebben gekend. Want ik heb het weer verkocht voor 2300 euro. Kwestie van je er goed in verdiepen."

Jochem vreest niet dat nu ineens meer mensen in Lego gaan handelen. "Niet iedereen heeft even een paar duizend euro klaarliggen om Lego van te kopen. Sommige mensen vinden dat het de markt verpest. Dat het de prijs opdrijft, waardoor Lego niet meer voor iedereen betaalbaar is. Maar daar ben ik het niet mee eens."

Gillend gek

Ook zijn vrouw is niet zo blij met Jochems nieuwe hobby. "Ze wordt gillend gek. Ik zit avonden achter elkaar blokjes te sorteren in de woonkamer. Die zitten in stalen bakken. Je kunt je voorstellen hoe dat klinkt."

