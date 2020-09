Oproep levert duizend naaimachines op: 'Het is echt ongekend'

Gelderland helpt is dit najaar vijf jaar te zien op televisie. Honderden Gelderlanders vroegen om hulp of boden iets aan. Elke zondagavond blikken we terug op de mooiste, bijzonderste en succesvolste verhalen uit die vijf jaar. Eén van de bijzondere verhalen is die van Thea Smeenk die in 2017 een oproep deed voor naaimachines.

Videobellen met Afrika

"Hello. How are you", schreeuwt Thea naar de telefoon in haar hand. Hoewel ze liever in Afrika had gezeten zit Thea aan de keukentafel in Arnhem te praten met Christine uit Rwanda. Via beeldbellen krijgt Thea toch nog een beetje het idee hoe het gaat met de projecten waar ze als vrijwilliger aan meewerkt.

Levensveranderend

Thea reisde in 2017 nog regelmatig als vrijwilliger naar Afrika om daar vrouwen te leren naaien, maar ook om ze te leren hoe de naaimachine werkt en hoe te repareren. "Het leven van een vrouw die kan naaien geeft zo veel meer levensvreugde en welvaart. Haar kinderen kunnen naar school en ze voelt zich vaak beter over zichzelf", vertelt ze in 2017. Daarom deed ze een oproep voor naaimachines.

Tekst gaat verder onder de foto.

Bron: Eigen foto

Duizend machines

En machines kreeg Thea. Zoveel zelfs dat ze niet meer wist waar ze alles kwijt moest. "Ik heb vrachten vol opgehaald. Er zijn er meer dan duizend binnengekomen. En er komen nog altijd machines binnen. Het is echt ongekend."

Hoewel de machines dit jaar wel naar Afrika zijn verscheept, kan Thea er zelf niet heen. "Ik mis het heel erg. Door corona kunnen we nu niet naar Afrika toe. Maar ik houd wel contact met de verschillende projecten daar. Als ze vragen hebben, hoe ze bijvoorbeeld iets moois kunnen naaien op de naaimachine, dan maak ik een filmpje waarin ik het voor doe. Zo houden we contact en dat werkt goed."

Bedankt!

"Het is natuurlijk heel mooi dat veel naaimachines een tweede leven hebben gekregen in Afrika", zegt Thea met een grote glimlach op haar gezicht. ‘’Ik wil dan ook iedereen heel erg bedanken die een machine gedoneerd heeft. Het was echt overweldigend, heel erg mooi!’’

