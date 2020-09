Corona bezorgt feestwinkel met gloednieuw pand in Doetinchem slapeloze nachten

“We zitten met de handen in ons haar”, zegt Lars Peters, die samen met zijn vader eigenaar is van de feestwinkel in het centrum van de stad. “Het is nog koffiedik kijken hoe het nu verder moet.” Met de huidige coronamaatregelen en de 1,5 meter kunnen grote feesten of evenementen de komende tijd niet plaats vinden.

Verhuizen naar nieuw pand

"Dat doet ons pijn", zegt Peters. "Je wilt eigenlijk dat iedereen een feestje kan geven en de polonaise loopt, maar zolang je 1,5 meter afstand moet houden blijft dat lastig."

Daar komt bij dat Festival net een nieuw pand aan de Transportweg heeft gekocht en de collectie flink wilde uitbreiden. Waar het pand van 3400 vierkante meter voor tachtig tot negentig procent gevuld had moeten zijn met feestkleding, is het voorlopig helemaal leeg.

“We zijn nu net bezig om de stellingen te plaatsen, maar dan nog is de vraag of carnaval door kan gaan dit jaar”, zegt Peters, die ondanks de onzekerheid over het doorgaan van het feest voorbereid wil zijn: "Als het carnaval losbarst, willen we er staan. Hier leven we voor en dat willen we graag zo houden.”

Positief blijven

De feestwinkelbranche krijgt door corona harde klappen te verwerken. "We verkopen bijna niets, terwijl we wel flink hebben ingekocht", zegt Peters. "Nu spelen we in op de feestversiering, vlaggenlijnen, ballonnen, geboortes en huwelijken. Dat zijn feesten die in een kleine setting vaak nog wel door kunnen gaan."

Het komende jaar zal de feestwinkel het hoofd nog wel boven water kunnen houden. Als er daarna nog altijd geen feesten plaatsvinden, verwacht de Peters een desastreus effect op de sector. “De hele evenementenbranche ligt hier wakker van", weet Peters. "We proberen positief te blijven, maar we weten niet hoe het gaat lopen. Zolang we anderhalve meter afstand moeten houden blijft het nog wel even zo.”

Vuurwerkverkoop kan wat goed maken

De aankopen voor Halloween en de vuurwerkverkoop aan het einde van het jaar zouden nog wat goed kunnen maken. “We hebben daar wel op ingekocht", zegt Peters. "Het feest wordt veelal buiten gevierd en zou in kleine groepen nog georganiseerd kunnen worden."