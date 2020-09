Veteranen gezocht voor zoektocht naar vermisten

Bij de zoektocht naar Anne Faber, bijna drie jaar geleden, ontstond het idee om een stichting op te richten van veteranen en andere geüniformeerden die de overheidsdiensten kunnen helpen tijdens een zoektocht naar een vermisten. "Door onze achtergrond hebben wij een andere kijk op het terrein waar een gerichte zoekactie plaatsvindt”, vertelt Bert. ''We lezen het terrein om te kijken of we aanwijzingen of sporen kunnen vinden. Ook de discipline onderling is heel belangrijk om in een zuivere linie het terrein te doorzoeken."

Bekijk hieronder de oproep van Bert

Bijna 50 inzettingen

Om meer vrijwilligers te werven deed Bert een oproep bij Gelderland Helpt. Want met bijna 50 inzetten in drie jaar tijd verricht de stichting veel werk. "Als er een vermissing is en er een specifieke zoekplaats is wordt iedere vrijwilliger via een sms op de hoogte gebracht", legt Bert uit. "Daarin staat de plaats en tijdstip van verzamelen. Op locatie worden we gebrieft met de details van de zoektocht en delen we ons op in groepen van ongeveer 20 man. Hiermee vormen we een linie om een gebied te doorzoeken. En iedere groep wordt aangevuld met een politieman of vrouw.''

Meer vrijwilligers

"De saamhorigheid onderling met mensen van dezelfde achtergrond is fijn tijdens de zoektochten", aldus van Zetten. "Maar het belangrijkste is natuurlijk de familie van de vermiste zekerheid bieden. Dus mocht u motivatie en tijd hebben om mee te helpen bij een gerichte zoekactie, meldt u dan aan als vrijwilliger."

Aanmelden kan via de website van 'Gelderland Helpt'.





www.gelderlandhelpt.nl

TV: elke donderdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.