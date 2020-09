'Gevaarlijke' bloembollen doorn in het oog van inwoners Wenum-Wiesel

Kwekers belanden steeds vaker in deze regio om bloembollen te kweken. In Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn) zijn sommigen daar niet blij mee. Want de teelt gaat gepaard met veel watergebruik en pesticiden. De eigenaar van het land aan de Kopermolenweg vindt het allemaal een storm in een glas water.

Beschermde natuur onder druk

In het voorjaar gingen de bollen de grond in. Sindsdien staat volgens inwoners de biodiversiteit onder druk, evenals het grondwaterpeil onder de toch al schrale aarde. "Ik zie amper nog insecten", vertelt één van hen.

Kijk hier naar een video. Tekst gaat eronder verder:

Jos Tiel Groenestege wijst richting het uitgestrekte bollenveld en vertelt: "Dit is een cultuurhistorisch landschap, dat hier al eeuwen ligt. En hierachter heb je de Veluwerand, een Natura2000-gebied (beschermde natuur, red.). Een kwekerij past niet in dit landschap."

Hij vervolgt: "Er worden stoffen gebruikt om de gladiolen te kweken die de biodiversiteit aantasten. Bewoners zijn echt in actie gekomen om dit te voorkomen."

Het mag, maar niet overal

Voor de bollenteelt gelden in Apeldoorn geen speciale regels. Zolang de bestemming van de grond 'agrarisch' is, mag je je gang gaan. Dat wordt anders wanneer het land dicht bij kwetsbare natuur ligt. Dan mag tuinbouw alleen op daarvoor aangewezen plekken.

Het veld in Wenum-Wiesel ligt dus dicht bij beschermde natuur, maar is niet 'aangewezen'. Er mag daarom niet geteeld worden.

Boer Willeam Schoonhoven is eigenaar van de grond. Hij snapt de ophef niet. "Dit was al landbouwgrond, ik ging ervan uit dat bloembollen ook mochten. Nu blijkt dat ik daar een vergunning voor nodig heb. Volgens de gemeente is de verwachting dat het gelegaliseerd kan worden."

'Bollen niet uit de grond trekken'

Een gemeentewoordvoerder verklaart: "Er is een aanvraag gedaan voor een wijziging van het bestemmingsplan. Dat kost tijd. We gaan in afwachting daarvan niet handhaven en de bollen uit de grond trekken."

Legalisering achteraf, noemt hij het. Dat gebeurt wel vaker, bijvoorbeeld na een verbouwing. Zo komt alsnog een vergunning tot stand. Schoonhoven bekostigt nu zelf een onderzoek dat moet uitwijzen wat de invloed van de bollenteelt op het landschap daadwerkelijk is. Dat bepaalt of hij groen licht krijgt.

Tekst loopt door onder de foto:

Het bloembollenveld in Wenum-Wiesel. Foto: Omroep Gelderland

De agrariër denkt dat tegenstanders van het bollenveld er weinig mee opschieten als hij de vergunning niet krijgt. "Dan gaan er uien of aardappels op. Die vragen evenveel bestrijdingsmiddelen en soms zelfs meer water."

"Als zij vinden dat ze er daarmee op vooruitgaan, dan hebben we een win-winsituatie. En ik kan er anders nog altijd zonnepanelen opleggen", grapt hij.

Zie ook: Spandoeken tegen duurzame energie in Apeldoorn, raadslid bedreigd