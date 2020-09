Welke (ex) militairen, politiemensen en brandweermensen helpen ons speuren?

Het doel van het Veteranen Search Team is een actieve bijdrage leveren tijdens zoekacties naar vermiste personen en/of goederen onder leiding van de Politie.

De stichting Veteranen Search Team bestaat uit vrijwilligers met een specifieke achtergrond. Dankzij hun achtergrond zijn zij in staat om op gedisciplineerde en gestructureerde wijze zoekacties te ontplooien in samenwerking met de politie. Met een landelijke dekking getrainde vrijwilligers, bestaande uit 90% veteranen en 10% overige geüniformeerde beroepen zoals (oud) politie, natuurbeheer etc, is stichting Veteranen Search Team in staat om in korte tijd veel mankracht op de been te kunnen brengen.

Respect, kameraadschap en discipline is onze basis . Mede door ervaringen opgedaan in crisisgebieden weten we wat met gedisciplineerd teamwork bereikt kan worden. De stichting Veteranen Search Team organiseert op jaarbasis diverse trainingsmomenten om de kennis en kunde van onze vrijwilligers op hoger niveau te brengen.

In het korte bestaan is de Stichting inmiddels meerdere malen ingezet. Wij hopen natuurlijk dat de inzet beperkt blijft maar mocht het nodig zijn zullen we er altijd staan. Mocht Stichting Veteranen Search Team bij andere calamiteiten een bijdrage kunnen leveren staan wij hier altijd voor open. Een verzoek tot inzet kan alleen worden gedaan door politie.

Wij zoeken vrijwilligers en zaklampen om ons te helpen zoeken

Wij zijn op zoek naar meer vrijwilligers om ons te helpen bij de zoekacties. We zoeken specifiek naar (ex) militairen, politiemensen, brandweermensen e.d., mensen die getraind zijn om met een bepaald oog naar een gebied te kijken.

Ook kunnen we nog zaklampen gebruiken voor tijdens onze zoekacties.

Wilt u een actieve, vrijwillige bijdrage leveren binnen het search team, of heeft u nog zaklampen over? Reageer dan hieronder.