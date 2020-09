De Graafschap-aanvoerder Ralf Seuntjens: "Zondag moet er revanche komen"

De Graafschap leed maandag een beschamende nederlaag bij Jong AZ (7-3). Na gesprekken en wat rust krabbelt de titelkandidaat nu weer op. Zondag wacht in Doetinchem NEC. "Dan moet er revanche komen, er is geen andere optie", zegt Ralf Seuntjens.

De spits zal er dan zelf niet bij zijn. Seuntjens raakte vlak voor rust geblesseerd, net nadat hij de 5-1 had gemaakt. Per brancard verdween de Brabander in de catacomben. Gevreesd werd voor een zware enkelblessure en trainer Snoei was al bang dat hij zijn aanvoerder voor de rest van het seizoen kwijt was.

'4 tot 8 weken'

Maar dat valt gelukkig mee voor De Graafschap. "Op de scan zijn de banden nog niet goed te zien", weet Seuntjens. "Er zit veel vocht in de enkel. Natuurlijk gaat dit zeker enkele weken duren, misschien zelfs wel acht. Maar het kunnen er ook vier zijn. Ik blijf bij de groep betrokken en ga hier op de club revalideren en dan zien we wel."

Seuntjens wordt op een brancard gelegd vlak voor rust (foto Omroep Gelderland)

Pijnsteken

"Opoku speelde de bal de hoek in en een verdediger tikt de bal in een duel met mij weg", haalt Seuntjens het moment terug. "Ik landde met mijn linkervoet op het kunstgras toen hij de tackle al had ingezet. Het was wat ongelukkig, maar mijn enkel kwam haaks op mijn onderbeen te staan. Overal had ik pijnsteken. Ik dacht ook direct dat het behoorlijk ernstig was. Waar het precies mis was? Ik had op dat moment geen idee."

Schrikken

Seuntjens beweegt zich de komende dagen nog voort op krukken. "Ik heb nog behoorlijk veel pijn. Autorijden lukt ook nog even niet. Hoe ik me nu voel? Toch wel slecht. Je loopt tegen een enorme zeperd aan en dan ook nog een blessure die erbij komt. Wij hebben nooit zeven goals tegen gekregen dus dat is gewoon schrikken."

Op twee gedachten

Een verklaring vinden voor de afgang in Wijdewormer vindt de ervaren centrumspits uit Breda lastig. Seuntjens benadrukt dat het niet aan de instelling lag van de spelers. "Iedereen is echt van goede wil. We kwamen in de eerste helt inderdaad vaak te laat en dan lijkt het een gebrek aan inzet. Na die 2-0 achterstand gaan we wat forceren en hinkt het elftal misschien op twee gedachten. De aanvallers willen naar voren en de verdedigers willen niet nog een goal tegen. De voorbereiding was gewoon duidelijk, maar soms is iets ook niet te verklaren."

Seuntjens hier nog binnen de lijnen tegen Jong AZ (foto Omroep Gelderland)

Frustraties

Seuntjens: "Vijf goals in één helft, dat mag De Graafschap gewoon echt niet overkomen. Je kunt een keer verliezen, maar dit was een afgang. Natuurlijk waren er in het veld frustraties. Dat komt het spel dan ook niet ten goede. Ik lag in de rust in een andere kleedkamer en kan je vertellen dat het bij ons binnen ook geen pretje was. Maar dat hoort erbij als dit gebeurt."

Bij terugkomst bij het stadion zagen de spelers dat een aantal supporters een spandoek had opgehangen bij de parkeerplaats met het woord 'inspiratieloos.' Seuntjens: "Ik snap het helemaal. Na zo'n prestatie is dat ook prima. We zeiden ook direct tegen elkaar 'accepteren jongens'. Ze hebben helemaal gelijk."

Zondag aast De Graafschap op sportieve wraak als NEC op bezoek komt op De Vijverberg. "Dat moet de revanche worden", zet Seuntjens de boel op scherp. "Er is natuurlijk ook geen andere optie."