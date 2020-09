22 procent minder inbraken in Gelderland tijdens corona

Van maart tot en met augustus 2020 werd er in Nederland per 10.000 huishoudens gemiddeld 24,4 keer ingebroken in woning en schuren. Dit is een daling van 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de provincie Gelderland is de daling sterker: 22,2 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van de meest recente politiedata.

Afname gemiddeld aantal inbraken Gelderland

In de periode maart tot en met augustus 2020 werd er in Gelderland gemiddeld 21,8 keer per 10.000 huishoudens ingebroken. Dit is een afname van 22,2 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Open schuurdeur een risico

Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. "Als de schuurdeur gewoon openstond, geldt de dekking niet", zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. "Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering."

Benieuwd naar de inbraakcijfers voor uw gemeente? Independer heeft het aantal inbraken per gemeente en provincie weergegeven in interactieve kaarten. Hier vindt u informatie en de laatste trends omtrent inbraken in uw gemeente.