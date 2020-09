Autistische Wesley weer terecht: 'Ze gingen ongevraagd van het terrein'

Woensdagavond liep de 23-jarige Wesley samen met een andere jongen weg van het terrein in Groesbeek. Een week eerder werden de jongens per ongeluk ook al naar buiten gelaten en dat liep toen niet goed af. Wesley kreeg toen zijn pinpas mee en daarvan kocht hij speed en heroïne. Hij probeerde daarmee een overdosis te nemen en belandde op de intensive care.

Nadat de jongens woensdag weer wegliepen, startte de politie meteen een zoekactie. Inmiddels is duidelijk dat de jongens zijn weggegaan via een poort in de tuin. "Het is zo dat er een tuin is waar een hek omheen staat. Jongeren kunnen daar naar buiten, maar worden zo wel geblokkeerd om van het terrein af te gaan. Er zit wel een poort in het hek en die is open. Daar zijn Wesley en zijn vriend naar buiten gegaan. De jongens mogen ook van het terrein af, maar alleen in overleg met een begeleider. Maar gisteren hebben zij dat niet gevraagd", stelt Draaisma.

'Nieuw team gaat in gesprek'

Pluryn laat donderdag weten dat er een nieuw team geformeerd wordt om met deze jongens in gesprek te blijven en herhaling van het weglopen te voorkomen. "Dat zijn goede medewerkers die gekwalificeerd en bevoegd zijn", aldus de woordvoerster.

