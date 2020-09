Arnhem wil investeren in crisistijd en ziet schuldenberg groeien

Schulden lopen op, potjes worden leeg getrokken en de financiële stabiliteit daalt, blijkt uit de woensdag gepresenteerde begroting van de gemeente Arnhem voor de komende jaren. Het is een logisch gevolg van de Arnhemse keuzes om juist in deze crisistijd extra te investeren. "Er bestaat nu eenmaal geen gratis geld", constateert wethouder Ronald Paping.

Toch is de wethouder uitermate trots op zijn financiële cijfers. "We moesten dekking zoeken voor alle kosten. Het is een huzarenstukje dat ons dat is gelukt." Er ligt een reëel en onderbouwd plan, meent Paping. Daarin wordt duidelijk hoe onder meer het 'coronaherstelplan' van 19 miljoen euro, naast de vele losse maatregelen, gefinancierd wordt.

4300 euro schuld per inwoner

Schulden lopen stevig op, en dan zit de lening die moet worden aangegaan om het Stadstheater voor 83 miljoen euro op te knappen daar volgens Paping nog niet bij. De schuldenberg wordt de komende jaren groter dan de totale uitgaven van de gemeente in een heel jaar. Per Arnhemmer heeft de gemeente volgend jaar een schuld van ruim 4300 euro. "Maar we lenen tegen een lage rente", verdedigt Paping de keuzes. Dat het geleende geld desondanks toch een keer moet worden terugbetaalt, erkent hij ook.

Kaalplukken

Ook een aantal reservepotjes worden aangesproken, omdat de wethouder ze niet meer nodig zegt te hebben voor het doel waar ze voor dienden. Een verantwoorde keuze volgens de wethouder, maar hij erkent dat je dat geld maar een keer aan kunt spreken. Daarna is het op. "We blijven onszelf ook niet kaalplukken, maar dit is wel het moment om het te doen", meent Paping.

Dan is er nog het cijfer dat aangeeft hoe goed je in staat bent om aan je financiële verplichtingen te voldoen. Dat noemen we solvabiliteit. Die zit al jaren onder de norm die de provincie daar als toezichthouder voor stelt. Reden voor hen om de financiële boekhouding van de Rijnstad als matig te beoordelen. In deze begroting holt dat verder achteruit.

'Uitdagingen en perspectief'

Maar daar maakt Paping zich geen zorgen over. "Er zijn nu gewoon een aantal uitdagingen die je te lijf moet gaan." Veel gemeenten hebben het financieel moeilijk, ziet hij. "Dus als wij een probleem zouden hebben, dan ken ik er nog wel een paar", wijst hij naar buurgemeenten als Rheden en Renkum die het zwaarder hebben om het hoofd boven water te houden.

De Arnhemse buffer die nodig is om financiële risico's op te vangen, is wel binnen de norm die de partijen daarover afspraken, wil Paping graag benadrukken. "En als jij me zo uitdaagt, wil ik mezelf toch graag nog een keer op de borst kloppen", reageert de wethouder op de in zijn ogen kritische vraagstelling van uw verslaggever.

Het college kiest ervoor om juist nu de knip te trekken. Of dat dan ook betekent dat we straks in goede tijden de broekriem aanhalen? "Ik zou mijn opvolger niet aanraden om op onnatuurlijk wijze op de rem te gaan staan", kijkt Paping vooruit. Wel wijst hij erop dat er vanaf 2024 weer jaarlijks zo'n 5 miljoen euro aan de spaarpot wordt toegevoegd. "Maar voor nu moeten we de inwoners vooral perspectief bieden."