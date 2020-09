De grijze container aan de straat zetten? Dat kost je in Doetinchem straks 10 euro

“Wij produceren jaarlijks 185 kilo restafval per inwoner in Doetinchem”, zegt wethouder Rens Steintjes. “Dat is relatief gezien veel, dus is er een maatregel nodig om te zorgen dat de 185 kilo terug gaat naar 100 kilo.”

Een eenpersoonshuishouden in Doetinchem betaalt op dit moment 202,32 euro per jaar voor vier containers: plastic (oranje), papier (blauw), tuinafval (groen) en restafval (grijs). Een meerpersoonshuishouden in de gemeente betaalt 247,56 euro.



Afgelopen voorjaar hebben Buha ( gaat over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte) en de gemeente een enquête uitgezet en bewonersavonden georganiseerd. Ongeveer driekwart van de respondenten met eigen containers koos voor het betalen per lediging van de restafvalcontainer.

'We betalen al genoeg'

Toch klinkt op straat ook kritiek van inwoners. “We betalen al genoeg”, vindt een inwoonster. “Dat tientje kunnen ze van mij krijgen als ze het naar de voedselbank doen, maar niet voor containers.”



Wethouder Steintjes benadrukt dat inwoners niet per se duurder uit zijn, omdat het starttarief van de afvalkosten lager wordt. “Iedereen die goed zijn best doet om zo min mogelijk restafval te produceren, wordt beloond. Zij hoeven de container namelijk minder vaak aan de weg te zetten, dus betalen minder.”

Meer afvaldumpingen

Inwoners zijn bezorgd dat het betalen voor restafval leidt tot meer afvaldumpingen. De gemeente is zich bewust van die risico’s. “De eerste tijd zullen we zien dat afvaldumpingen gaan plaatsvinden”, zegt Steintjes. “Dat is ook de ervaring die we uit andere gemeenten horen."

Dat was onder andere te zien in Arnhem, waar sinds een paar maanden 80 cent per weggegooide restafvalzak betaald moet worden.

'Binnen de perken'

Wij gaan breed inzetten op communicatie en afvalcoaches die daarin werk gaan verzetten.” Volgens de wethouder moet dat ertoe leiden dat de afvaldumpingen in de gemeente binnen de perken blijft.



De gemeenteraad van Doetinchem beslist eind oktober over het voorstel van het college.

Luister hier naar een reportage over het betalen voor afval: