Drugsverdachte Henri hoort zijn straf: 'Dit is een hele harde les'

Hij wilde graag zijn verhaal doen. Om dingen recht te zetten. Maar ook met de hoop dat hij anderen kan behoeden voor de fouten die hij zelf maakte. "Al is er maar een persoon die hier van leert, dan is mijn missie geslaagd," zegt hij.

Tijdens de inhoudelijke behandeling eerder in september deed het OM de verdenkingen tegen Henri uitgebreid uit de doeken. Het gaat onder meer om een doos met MDMA-pillen die bij een onderzoek thuis bij hem aangetroffen is. Het gaat ook om de handel in bitcoins op het darkweb, waarmee geld zou zijn weggesluisd.

Vriendschap

Wat was het dan dat hem dreef richting drugshandel en witwassen? Henri wijst op de vriendschap die hij had met zijn jongere medeverdachte, tegen wie vijf jaar is geëist. "Het klinkt onlogisch, maar ik deed het voor hem. En ik heb er ook zeker wel wat aan verdiend. Maar bovenal wilde ik hem tegemoet komen. Dus als hij me eens vroeg een pakketje op de bus te doen, dan deed ik dat. Ik had heel veel voor hem over. Op zijn initiatief stapte ik ook in de handel in bitcoins."

Het justitieel onderzoek ging drie jaar terug. Henri denkt veel aan deze periode, waarin hij steeds verder afgleed. "Het is alsof ik een film telkens opnieuw afdraai. Ik voel me een vreemde ten opzichte van wie ik daarvoor was."

Bij de rechtszaak kwam ook het psychiatrisch onderzoek aan de orde dat Henri onderging. Dat wees uit dat hij enorme moeite heeft met assertiviteit. Zodra mensen hem iets vragen gaat hij al snel mee. "Het maakt mijn daden niet minder ernstig, maar het zegt misschien wel iets."

Niet meer achter de toonbank

Henri runde jarenlang samen met zijn vrouw een tabakswinkel in Elburg. Dat is waar de mensen in de regio hem van kennen. Die achtergrond vormt reden nummer twee waarom hij graag zijn verhaal doet. Want ook zijn vrouw was enige tijd verdachte. "Lange tijd hebben mensen mij op één lijn gezet met mijn vrouw. Maar zij had niets met mijn activiteiten te maken. En ook was de winkel geen toneel van illegale activiteiten. In het dossier wordt er op geen enkel moment van gerept dat er via de winkel pakketjes zijn verstuurd."

De rechtbank is inmiddels overtuigd van de onschuld van de vrouw en sprak haar twee weken geleden aan het einde van de inhoudelijke behandeling al vrij. De advocaat van het stel noemt dat 'uniek'.

Het paar is inmiddels gescheiden, maar staat nog op goede voet met elkaar. Zelf staat hij al lang niet meer achter de toonbank van de winkel, die eerder dit jaar enkele weken gesloten was op last van de burgemeester. Henri heeft de afgelopen periode een baan aangenomen in de interieurvoorziening. Het OM heeft hem lange tijd verboden naar de winkel te komen. Hoewel hij dat nu op zich wel weer zou mogen, houdt hij liever afstand. "Het is belangrijk dat zij haar werk kan doen en niet met mijn verleden in verband wordt gebracht."

Kleding mee

Vrijdag velt de rechtbank het vonnis over Henri. Hem is gevraagd of hij zijn kleding wil mee nemen. Hoewel hij al een half jaar in voorarrest heeft gezeten, kan het zijn dat hij meteen weer naar de cel moet wanneer het tot een onvoorwaardelijke straf zou komen. "Dit is het stomste wat ik ooit heb gedaan en ik ben vol berouw over hetgeen wat ik mijn omgeving heb aangedaan," klinkt het vol emotie.

Het advocatenkantoor van Jan-Heijn Kuipers staat zowel Henri als zijn vrouw bij. Ook Kuijpers wil graag het onderscheid benadrukken: "De echtgenote van Henri werd destijds ook als verdachte aangemerkt. Zij heeft altijd ontkend op de hoogte te zijn geweest van de activiteiten van haar man, maar werd er wel door de goegemeente op aangekeken. De rechtbank maakte korte metten met die verdenking en sprak haar niet pas na 14 dagen maar direct, ter plaatse na de zitting vrij. Dat is uniek. De rechtbank was overtuigd van haar onschuld."

