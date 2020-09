Wat vind jij: op de fiets naar je werk is een prachtig begin van de dag

'Fiets naar je Werk Dag' is in het leven geroepen omdat het gezond is en het ook goed is voor het milieu. Het kan zelfs het fileprobleem deels oplossen. Onze collega Nieke is vanmorgen ook op de fiets gestapt, om 02.00 uur vannacht.

Natuurlijk is fietsen gezond, en zijn er veel mensen die elke dag al op hun fiets naar hun werk gaan. Maar er zijn ook mensen die het niet kunnen vanwege de afstand, of omdat er geen faciliteiten op het werk zijn om je even om te kleden. Op deze nationale 'Fiets naar je Werk Dag' zijn wij dus benieuwd: Fiets jij regelmatig naar je werk? Laat het ons weten en stem!

