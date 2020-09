LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 23 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 23 september

22:33 - Verpleeg- en ouderenzorg: 'We staan weer niet op de eerste rij'

De ouderenzorg vreest opnieuw op de tweede plek te komen en is bang dat fouten uit het begin van de coronacrisis herhaald worden. Nu een tweede coronagolf eraan zit te komen, slaan deskundigen uit de sector alarm. “De ziekenhuissector heeft nog altijd voorrang boven de zorg in verpleeghuizen”, zegt Nieke Nieuwenhuizen, voorzitter van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) tegen Nieuwsuur.

20:42 - Eerste coronageval Isendoorncollege Warnsveld

Op het Isendoorncollege in Warnsveld is een leerling besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een leerling uit mavo 4. De school heeft ouders middels een brief over de besmetting geïnformeerd. Leerlingen die met de besmette leerling in contact zijn geweest, is verzocht de komende tien dagen thuis te blijven.

19:53 - 14 besmettingen bij voetbalclub Nijkerk, burgemeester roept op tot alertheid

Voetbalclub Veensche Boys in Nijkerk neemt maatregelen omdat veertien spelers zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om spelers uit jeugd- en seniorenteams. Op trainingsavonden moeten spelers voortaan thuis omkleden en douchen, ook de kantine is dan dicht tenzij er een wedstrijd wordt gespeeld. In het weekend zijn de faciliteiten wel gewoon open. De club kan nog niet zeggen of er wedstrijden verplaatst moeten worden.

Burgemeester Gerard Renkema van de gemeente Nijkerk roept zijn inwoners op tot alertheid in verband met het oplopende aantal besmettingen in de gemeente. “Ik wil alle inwoners echt dringend oproepen om zich aan de maatregelen te houden", aldus de burgemeester.

19:28 - Grote uitval politie door corona, commercieel testbedrijf ingeschakeld

De Nationale Politie heeft een commercieel bedrijf ingeschakeld om politiemensen sneller te kunnen laten testen op corona. Reden is dat veel mensen thuis zitten in afwachting van een coronatest of in quarantaine moeten na contact met besmette collega's of anderen. Daardoor dreigt het politiewerk in gevaar te komen.

De korpsleiding hoort van verschillende eenheden dat "vitale processen in het geding komen" en noemt dat onacceptabel. Dat staat in een mail van de korpsleiding aan medewerkers van de politie, die in handen is van de NOS.

17:54 - Arnhemse horeca mag terras in de winterperiode uitbreiden en overkappen

Arnhemse horeca-ondernemers mogen terrassen in de winterperiode uitbreiden en overkappen. Dat maakt de gemeente woensdag bekend. Horecagelegenheden kunnen een verzoek tot aanvullende terrasruimte indienen bij het Anderhalve Meter Loket van de gemeente. Veel ondernemers hebben de wens voor een groter terras met overkapping. In de gemeenteraad klinkt steun voor die wens. Arnhem stelt extra terrasruimte beschikbaar. Voorwaarde is wel dat coronamaatregelen worden nageleefd.

De Korenmarkt in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

16:30 - Aantal opnames op intensive care boven alarmniveau

Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care wordt opgenomen, is de afgelopen dagen zo hard gestegen dat de alarmbellen op het coronadashboard van de overheid afgaan. In de afgelopen drie dagen zijn 31 mensen verplaatst naar een intensivecareafdeling, gemiddeld 10,3 per dag.

De zogenoemde signaalwaarde, de grens waarbij extra maatregelen misschien nodig zijn, ligt op 10. De laatste keer dat het aantal intensivecareopnames boven de limiet uitkwam, was op 5 mei. Toen daalde het aantal besmettingen.

16:10 - 'Gelderland-Zuid ook naar zorgelijk'

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een van de regio’s die binnen ‘korte tijd’ naar risiconiveau 2 (‘zorgelijk’) gaat. Dat bevestigen bronnen aan de NOS.

Of er in de regio nieuwe maatregelen worden afgekondigd en welke dat dan zijn, is nog onbekend. In het grootste deel van de Randstad gaan de kroegen sinds zondag eerder dicht en mogen nog maar vijftig mensen bijeenkomen voor een feestje of uitje. Wanneer de wijziging precies ingaat, is ook nog onduidelijk.

15:15 - Hoe is het in jouw gemeente?

14:31 - Aantal besmettingen boven 100.000

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is gestegen tot 100.597. Dat is een toename van 2357 ten opzichte van dinsdag en een nieuw dagrecord. De afgelopen twee weken zijn twee patiënten in Gelderland aan corona overleden, een in Apeldoorn en een in Barneveld. De laatste dag waarop het RIVM in Gelderland geen sterfgevallen meldde was 28 juli.

14:24 - Studenten reageren op uitlatingen van Marcouch

Omroep Gelderland vroeg studentenverenigingen in Wageningen om hun reactie na de eerdere opmerking van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden dat studenten 'roekeloos' en dat ze een 'tijdbom' zijn voor ouderen en kwetsbaren. De voorzitter is burgemeester Marcouch van Arnhem.

Namens studentenvereniging SSR-W reageert Bram Duurland. Hij zegt: "Studentenverenigingen zijn een veilige plek voor samenkomsten. Samen met de GGD en de gemeente hebben de verenigingen een protocol opgesteld."

Duurland vreest dat tijdens de tweede golf kroegen en studentenverenigingen hun deuren moeten sluiten en daardoor in thuissituaties nog meer bestemmingen optreden. Duurland: "Studenten moeten een leuke tijd kunnen hebben, maar ook zij willen ouderen en kwetsbaren beschermen." Als Marcouch een kijkje wil nemen bij een studentenvereniging in Wageningen, dan is hij van harte welkom, besluit de woordvoerder van SSR-W.

11:53 - Rustig in ziekenhuizen

Besmettingen lopen op, maar in een aantal ziekenhuizen is er nog weinig van te merken. Rijnstate in Arnhem had dinsdag geen covid-19-patiënt op de intensive care en één patiënt op de verpleegafdeling. Een woordvoerder van het Doetinchemse ziekenhuis Slingeland en SKB in Winterswijk noemt de situatie rustig.

10:32 - 'Wageningse studenten zijn roekeloos'

Als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft de burgemeester van Arnhem studenten in Wageningen 'roekeloos' en een 'tijdbom voor ouderen en kwetsbaren' genoemd.

Dit is wat Ahmed Marcouch zei op Radio Gelderland:





omroepGLD · Marcouch over het gedrag van studenten in Wageningen



08:53 - 'Arnhem bij zwaarst getroffen winkelgebieden door corona'

Foto: ANP

De gemeente Arnhem behoort samen met Maastricht, Zwolle en Enschede tot de winkelsteden die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Locatus naar de economische effecten op 2500 winkelgebieden in ons land.

08:52 - Burgemeester Marcouch over soepel beleid voor de horeca

Foto: archief Omroep Gelderland

Ook in de winterperiode kan de Arnhemse horeca op versoepelde regelgeving en terrasvergunningen rekenen. De gemeente geeft toestemming aan ondernemers voor extra terrasruimte en overkappingen. Het besluit werd begin september in de gemeenteraad genomen, maar toen was de ontwikkeling van de coronacijfers heel anders dan nu.

"De horeca is belangrijk voor de stad", zei burgemeester Ahmed Marcouch vanmorgen op Radio Gelderland, "ook in economisch opzicht is het doordraaien van de horeca van belang. Maar dan moeten gasten zich houden aan de regels van afstand en de zaken moeten daarop toezien."



omroepGLD · Burgemeester Marcouch van Arnhem over terrassen in de winter



07:40 - Je kunt soms gewoon naar de baas als je corona hebt

Werknemers die besmet zijn met het coronavirus, kunnen in sommige gevallen 'gewoon' bij de baas aan het werk blijven. Dat stelt Paul Savelkoul, hoogleraar medische microbiologie in Maastricht tegen 1Limburg.

"Er zijn mensen die besmet zijn met het coronavirus, maar die amper klachten hebben", zegt Savelkoul. Dergelijke besmette personen hebben volgens de hoogleraar doorgaans maar weinig corona onder de leden. "Als je weinig besmet bent en je niet hoest en proest en je wilt werken, dan kan dat met een mondmasker op."

