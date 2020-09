LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 22 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 22 september

20:36 - Kermissen in West Maas & Waal gaan niet door

De gemeente West Maas & Waal heeft besloten om dit jaar toch geen kermissen toe te staan. Na een eerdere afgelasting mikte de organisatie op de eerste twee weekenden van oktober. Deze zouden in Beneden Leeuwen en Dreumel plaatsvinden, maar ook hier gaat nu een streep doorheen. De organisatie laat op Facebook weten het besluit te betreuren, maar hoopt volgend jaar weer bezoekers te kunnen verwelkomen.

18:59 - Corona aangetroffen op nertsenfokkerij in Heumen

Bij een nertsenfokkerij op de Blankenbergseweg in Heumen is corona vastgesteld. Het bedrijf heeft ongeveer 5200 moederdieren die geruimd moeten worden. "De besmetting is aan het licht gekomen uit de ‘early warning’, het monitoringssysteem waarbij wekelijks dieren getest worden op het virus", aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

17:57 - Kroegen Ede niet vervroegd dicht, maar burgemeester sluit maatregelen niet uit

Burgemeester René Verhulst van Ede reageert tegenover Omroep Gelderland op de verschillende coronaregels voor de horeca in de grensregio Utrecht-Gelderland. Hij is niet van plan om de kroegen in zijn gemeente vervroegd te sluiten, zoals dat een paar kilometer verderop in Veenendaal bijvoorbeeld wel moet. Hij benadrukt dat dat het gevolg is van de "regionale aanpak" waarvoor landelijk gekozen is.

Wel sluit de burgemeester aanvullende maatregelen in Ede niet uit. Hij wil een eventueel waterbedeffect voorkomen. "Ik ga uit van het gezond verstand van mensen. Dat ze niet zeggen: dan ga ik om 1.00 uur naar Ede toe of wat dan ook. Mocht dat wel het geval zijn, dan moeten wij ook maatregelen treffen."

15:30 - 1040 Gelderse coronabesmettingen in een week

In onze provincie zijn de afgelopen week 1040 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Een week eerder werden nog 654 nieuwe gevallen gemeld.

Van alle nieuwe besmettingen in Gelderland, werden er 272 in Nijmegen vastgesteld. De afgelopen dag kwamen daar 36 nieuwe gevallen bij. In heel onze provincie ging het de afgelopen dag om 169 besmettingen.

Het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie stond de afgelopen zeven dagen op 9. Eén inwoner is aan het coronavirus overleden. Een week eerder ging het om zes nieuwe opnames en eveneens één dode.

Landelijke cijfers

In heel het land hebben de GGD's afgelopen week 152 nieuwe ziekenhuisopnames en 33 doden gemeld aan het RIVM. De week ervoor waren het 92 nieuwe ziekenhuisopnames en 14 doden.

De laatste keer dat zoveel mensen in een week werden opgenomen met corona was half mei, meldt de NOS.

Verder werden er 13.471 nieuwe positieve testen gemeld. Ook dat is een flinke stijging: een week eerder waren dat er nog 8265.

14:42 - Percentage positieve tests flink toegenomen

Zes op de honderd coronatesten in de afgelopen week brachten een coronabesmetting aan het licht. Dat is aanzienlijk meer dan in de weken ervoor, toen het percentage tussen 2 en 4 schommelde. Van maandag tot en met zondag zijn 192.255 tests uitgevoerd. Daarvan waren 10.363 positief, wat neerkomt op 6,1 procent.

De week ervoor waren meer testen uitgevoerd (195.545), maar waren er minder coronagevallen (7419). Toen was 3,9 procent positief. In de weken daarvoor hadden minder dan 3 op de 100 geteste mensen het coronavirus onder de leden.

13:40 - Teststraat COVID-19 opent in Heerde

Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de GGD. In Noord- en Oost-Gelderland waren er al testlocaties in Apeldoorn, Harderwijk en Zelhem. Vanaf woensdag 23 september is ook een testlocatie beschikbaar in Heerde. Mensen worden automatisch ingepland bij één van de nieuwe teststraten en kunnen er alleen met een afspraak terecht.





12:14 - Thalys krijgt treinen niet vol en snijdt in aanbod

De internationale spoorwegmaatschappij Thalys krijgt de treinen niet meer vol en gaat ritten schrappen. Vanaf 1 oktober zal maar 40 procent van het normale aanbod beschikbaar zijn, meldt het

bedrijf.

Momenteel is dat nog 55 tot 60 procent. De aangescherpte reisadviezen, onder meer voor Nederlandse regio's, zorgen dat mensen besluiten om niet te reizen. Sinds eind augustus is het aantal reizigers met 50 procent ingezakt. Dat noopt de maatschappij tot ingrepen in het aanbod. Het bedrijf roept reizigers op de website goed in de gaten te houden.

11:00 - Minder besmettingen in Veenendaal dan Ede, maar toch moet de kroeg er eerder dicht

De regionale coronamaatregelen pakken extra zuur uit voor horecaondernemers aan de grens van de provincie. Want waar in Veenendaal, Rhenen en Renswoude de kroegen om 1.00 uur dicht moeten, hoeft dat een paar kilometer verderop in Gelderland niet.

Foto: RTV Utrecht, Peter Knieriem

Waar er in Veenendaal, Rhenen en Renswoude de laatste weken nauwelijks besmettingen waren, zijn die er aan de Gelderse kant van de grens juist wel. In Ede en in studentenstad Wageningen ligt de besmettingsgraad hoger, maar mogen de kroegen nog wel langer open.

07:41 - Hoogleraar Radboud: vaccindeals moeten openbaar zijn, geen staatsgeheim

Minister Hugo de Jonge moet helder zijn over welke deals hij sluit met farmaceutische bedrijven over de ontwikkeling van coronavaccins. Dat vinden verschillende deskundigen, meldt het AD. Onder hen ook Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit.

Nu is de inhoud van de deals staatsgeheim. Daardoor is niets bekend over de kosten en wie er aansprakelijk is voor bijwerkingen. "Wees open en eerlijk. Zeg welke winst te behalen valt met een vaccin, maar ook welke risico's er zijn. Burgers kunnen vervolgens prima zelf een afweging maken", aldus Helsloot.