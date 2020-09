Wethouder: 'Geen clubs gaan omvallen door betalen huur in Nijmeegs wijkcentrum'

Er zullen geen clubs die gebruikmaken van ruimte in een wijkcentrum in Nijmegen omvallen omdat ze opeens huur moeten betalen waar dat voorheen niet hoefde. Dat zegt wethouder Bert Velthuis (SP) woensdagavond tegen de gemeenteraad. Voor 1 januari verandert er niets en er wordt met de clubs gesproken over een passende oplossing, zegt Velthuis.

Vervuiling

Verschillende clubs die activiteiten organiseren in een wijkcentrum in Nijmegen hebben een brief ontvangen met de mededeling dat ze geen recht meer hebben op het nultarief en geld moeten gaan betalen. Dat heeft voor onrust gezorgd. Velthuis benadrukt dat het niet om een verhoging van tarieven gaat, maar om een harmonisatiebeleid. “De tarieven veranderen niet, maar er is vervuiling ontstaan door de jaren heen waardoor de ene club in het ene wijkcentrum niets betaald en de andere club in een ander wijkcentrum voor vergelijkbare activiteiten wel zaalhuur betaalt. Dat willen we nu rechttrekken.”

"Veel te belangrijk dat ze er zijn"

Dat betekent niet dat men nu meteen over de brug dient te komen. “Tot 1 januari verandert er helemaal niets”, zegt Velthuis. “We nemen die tijd om om de tafel te zitten met partijen en tot een oplossing te komen. Ik leg de gemeenteraad in december een beeld voor op basis daarvan. Maar er zullen geen clubs omvallen. Ik vind het zelf veel te belangrijk dat ze er zijn.”

Kritisch

Dat vindt ook de gemeenteraad, die zich kritisch toonde op de communicatie van de gemeente hieromtrent. “Dit heeft veel onrust veroorzaakt”, zegt Marjolijn Mijling (CDA). “Als het voor ons al niet duidelijk is, is het voor mensen in de stad al helemaal onduidelijk. We moeten geen ruis veroorzaken, maar pas communiceren als alles klip en klaar is.” John Brom (Stadspartij Nijmegen): “Het is heel pijnlijk om dit zo te brengen. Mensen hebben mij aangesproken over dat ze zich weer ‘genept’ voelen door de gemeente.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7