Raad Nijmegen geeft akkoord op bouwmarkt Ressen maar wil wel zonnepanelen op dak

De Nijmeegse gemeenteraad heeft woensdagavond akkoord gegeven op de realisatie van een Hornbach bouwmarkt, een tankstation en een (fastfood)restaurant bij de Ovatonde in Ressen, maar wil wel graag dat de wethouder alsnog ervoor probeert te zorgen dat het dak van de bouwmarkt benut wordt voor het plaatsen van zonnepanelen. Het is het gevolg van een unaniem gesteunde motie van VVD, Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, VoorNijmegen.NU, Stadspartij Nijmegen en Gewoon Nijmegen.

Ambitie

“We hebben als Nijmegen een uitgesproken grote ambitie op gebied van duurzaamheid”, vinden de indieners. “De huidige beoogde dakconstructie van de bouwmarkt is niet geschikt is voor zonnepanelen. Dit is niet in lijn is met het aangenomen concept-bod voor onze regionale energiestrategie. Bovendien maakt door de gemeente Nijmegen gefaciliteerde nieuwbouw zonder duurzame opwek de duurzaamheidsagenda van Nijmegen ongeloofwaardig.”

"Drie jaar geleden hoefde dit niet"

De indieners verzoeken wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) daarom in gesprek te gaan met de opdrachtgevers van de bouw van de bouwmarkt om ‘alsnog een bijdrage te leveren aan de energietransitie’ door zonnepanelen op het dak mogelijk te maken en te plaatsen, desnoods in een samenwerking waarbij derden de zonnepanelen exploiteren. “Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten dat dit niet hoefde, en werd er gekozen voor lichtstraten en een groene inrichting, en die komen er ook”, zegt de wethouder. “Maar we kunnen zeker alsnog in gesprek gaan met Hornbach hierover.”

Toekomstige bestemmingsplannen

De indieners willen ook dat bij de totstandkoming van toekomstige bestemmingsplannen in een vroegtijdig stadium zon-op-dak of alternatieve bij en in de ruimte passende duurzame energieopwekking als uitgangspunt genomen wordt.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7