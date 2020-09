Komt er een supermarkt in deze Arnhemse kerk?

In de Sint Jozefkerk aan de Rosendaalseweg in Arnhem-Noord worden al jaren geen kerkdiensten meer gehouden. De laatste jaren was er zelfs een skatepark in het gebouw gevestigd.

Eigenaar was ooit misdienaar

Nu wil Michael Janssen, eigenaar van het Jumbo-filiaal, er een supermarkt in vestigen. Momenteel zit hij met zijn supermarkt op een steenworp van de kerk. Zijn huidige winkel is te klein en hij ziet volop mogelijkheden om in de Sint Jozefkerk een prachtig nieuwe vestiging te maken. Mooi detail; Janssen was vroeger ooit misdienaar in de kerk, zo laat hij weten.

Bekijk hier de beelden (tekst gaat onder video verder):



Vastgoedonderneming Wonen in Arnhem is de eigenaar van de kerk. Al jaren wordt er gezocht naar een rendabele bestemming voor het kerkgebouw. Wonen in Arnhem ziet de plannen voor een Jumbo-filiaal wel zitten. Op het terrein rond de kerk zou ook nog woningbouw en voldoende parkeergelegenheid moeten komen.