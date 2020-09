Autistische Wesley die overdosis nam na vlucht uit instelling loopt weer weg

De politie is woensdagavond begonnen met een zoekactie naar de jongens, zo zegt een woordvoerder van Pluryn. Volgens haar kunnen de twee niet ver komen omdat ze geen geld bij zich hebben.

Overdosis

Vorige week gingen de jongens er ook al vandoor, met toestemming van de toen aanwezige leiding. De zwaar autistische Wesley Krijnen (23) kreeg toen zelfs zijn pinpas mee. In Duitsland kocht hij cocaïne en probeerde een overdosis te nemen. Daardoor belandde hij op de intensive care. De andere jongen moest in Duitsland onder bedreiging van een mes een tasje met drank die zij hadden gekocht, afstaan.

Bart Krijnen troost zoon Wesley. Foto: Omroep Gelderland

Wesley staat onder zogenoemde rechterlijke macht, wat inhoudt dat hij niet zo maar het terrein af mag. Maar op het moment van het incident werkten er alleen invalkrachten die hiervan niet op de hoogte waren.

Personeelsverloop

Hoofd behandeling van Pluryn, Jaap Nagetaal, zei er deze week alles aan te doen om dergelijke incidenten te voorkomen. Volgens diverse betrokkenen, onder wie ex-medewerkers, is de onrust onder de cliënten het gevolg van het grote personeelsverloop. Bijna alle vaste medewerkers van de woongroep zijn al vertrokken uit frustratie over het ontbreken van een goed zorgbeleid.

Wesley Krijnen voelt zich naar eigen zeggen erg ongelukkig door alle personeelswisselingen en de grote inzet van wisselende invalkrachten. Volgens een ex-medewerker kan die onzekerheid leiden tot de wanhoopsdaad van vorige week waarbij Wesley een overdosis drugs nam.

Onbewaakt ogenblik

Volgens de eerder genoemde anonieme bron konden de twee jongens woensdagavond weg omdat er per ongeluk een hek open is blijven staan. De woordvoerder van Pluryn ontkent die lezing en zegt: “Het is geen gevangenis. Het is een behandelinstituut. De jongens kunnen gewoon op het terrein. Ze zijn ’s avonds aan het voetballen en dergelijke.”

Daarbij is wel altijd begeleiding aanwezig, zo verklaart de woordvoerder verder. Zij vervolgt: “Dan heeft de begeleiding op dat moment gedacht dat ze met elkaar naar buiten konden en in dit geval had dat dus niet gekund. In een onbewaakt ogenblik zijn de jongens weer weggegaan.”

