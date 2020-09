Louter negatieve testen nu bij NEC: "Geeft rust"

"Iedereen is negatief", laat directeur Wilco van Schaik opgelucht weten. Vorige week kwam in de persoon van Ayman Sellouf wel een speler positief uit één van de vele testen die de clubs moeten doen. De test die dinsdag werd afgenomen bij de selectie was extra.

"Ondanks de kosten die er mee gemoeid gaan, vonden we dat toch noodzakelijk. Het is ook om rust te creëren", aldus Van Schaik. "Gelukkig zijn er geen nieuwe spelers of trainers bijgekomen, maar het zijn inderdaad spannende momenten."

Sellouf miste door een positieve test de wedstrijd tegen Almere City die NEC verloor. Een dag later trainde hij nog wel mee met de groep, omdat de uitslag niet direct bekend is. "Dat betekent ook dat hij de besmetting waarschijnlijk elders heeft opgelopen. Hij is nog gewoon aanwezig geweest bij besprekingen op de club. Voorlopig houden we hem nog even in thuisquarantaine."