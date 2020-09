Gewonden door schietpartij bij winkelcentrum in Arnhem-Zuid

Update: Slachtoffer schietpartij in been geschoten, zegt omstander

De melding over het schietincident in de wijk De Laar kwam om 17.37 uur binnen bij de politie. De politie en ambulance gingen daarop richting het winkelcentrum. Over de toestand van de twee gewonden is nog niets bekend. Een politiehelikopter hing langere tijd boven de wijk. De omgeving is afgezet.

Drie personen gevlucht

Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen. Na het incident renden drie personen weg richting de Bredasingel, aldus de politie. Het gaat in ieder geval om twee getinte jongens, van wie er één een ontbloot bovenlijf heeft.

De ander draagt een zwart trainingspak, terwijl de derde persoon een zwarte bodywarmer en blauwe trainingsbroek draagt. De politie vraagt mensen die de vluchters zien om 112 te bellen. "Spreek de personen niet zelf aan", aldus een bericht op Facebook.

Gewonde persoon in de buurt

Op de kruising van de Burgemeester Matsersingel en de Batavierenweg troffen de hulpdiensten een uur later een gewonde man aan. Het is nog onduidelijk of deze persoon iets met de schietpartij te maken heeft.

De plek waar de man werd gevonden, ligt op een paar honderd meter van het winkelcentrum aan de Oostburgwal.