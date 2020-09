Zonneparken realiseren als 'wethouder van de boeren' is 'best heel lastig'

Ze is wethouder in een agrarische gemeente en ook nog eens van CDA-huize, dus jaagt ze uitgerekend een groot deel van haar achterban in de gordijnen met plannen voor zonneparken op landbouwgrond. En dan ook nog eens dicht bij elkaar, in de buurtschap Zwolle. "Dat is best heel lastig", erkent Marieke Frank.

Als wethouder in de gemeente Oost Gelre staat ook haar handtekening onder het coalitieakkoord en dus ook onder de realisatie van 50 hectare aan zonnepanelen als onderdeel van het duurzaamheidsplan. Oost Gelre streeft ernaar in 2030 energieneutraal te zijn.

Nieuw verdienmodel

Marieke Frank benadrukt echter dat die 50 hectare 'een heel beperkt deel van de landbouwgrond binnen de gemeente' betreft. En kan zij er iets aan doen dat uitgerekend drie projecten uit Zwolle afkomstig zijn?

"Dat zijn ook agrarische ondernemers met een visie op de toekomst die op deze manier hun grond te gelde willen maken", zegt Frank. "Het is een nieuw verdienmodel waar wij in het coalitieakkoord óók welwillend tegenover staan."

Bezwaren

Het veelbesproken en fel bekritiseerde plan voor een zonnepark aan de Hegemansweg, de eerste in de rij, levert 19 zienswijzen op. De kritiek sijpelt er doorheen en is eensluidend van mening: goede landbouwgrond wordt aan de landbouw onttrokken, de zonneladder wordt niet gevolgd (eerst daken volleggen) en zonnepanelen zorgen voor schittering in het landschap. Om maar drie van de bezwaren te noemen.

Daarom komt er een coating op de panelen om de schittering te voorkomen en komt er meer groen, zodat de buurtbewoners geen zicht hebben op het zonnepark. "We weten allemaal dat we een duurzaamheidsslag moeten maken, maar vaak niet in mijn achtertuin", zegt Frank. "We moeten er met zijn allen de schouders onder zetten en er zijn strenge eisen aan gesteld, over 25 jaar moet alles weer opgeruimd worden."

'Plan voldoet volkomen aan beleid'

Ze wil van de duurzaamheidsslag een succes maken en moet zich wel pragmatisch opstellen: "Draagvlak is mooi, maar het plan voldoet volkomen aan ons beleid. Daarom willen we tegemoet komen aan de wensen van de dichtstbijzijnde buren. Als iemand in de basis tegen is, dan is het lastig dat principe weg te nemen als het zonnepark er komt. Als de buurman er dan maar geen last van heeft."

Met andere woorden, ook al waren de plannen verspreid uit de hele gemeente gekomen, dan was er voor haar als 'wethouder van de boeren' niet veel veranderd. "Dan had je dezelfde discussie gehad: geen zonnepanelen op landbouwgrond", zegt Frank.